Головна Світ Політика
search button user button menu button

NYT: У РФ нова тактика проти українських міст. Чого чекати далі?

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
NYT: У РФ нова тактика проти українських міст. Чого чекати далі?
New York Times: РФ намагається знеструмити три найбільші міста України
instagram.com/libkos

Москва намагається ізолювати три міста та зламати моральний дух населення

Цієї зими російські удари по енергетичній системі України стали наймасштабнішими за весь час повномасштабної війни. Росія змінила тактику та зосередила атаки на ізоляції енергозабезпечення Києва, Одеси та Дніпра. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання New York Times.

За даними видання, мета Кремл: підірвати моральний дух цивільного населення та змусити українську владу до поступок на мирних переговорах.

Найкритичніша ситуація склалася у Києві, де проживають близько 3 млн людей. За інформацією міської влади, майже 500 житлових будинків у столиці повністю залишилися без опалення – це найбільший збій за час повномасштабного вторгнення.

14 січня Київ, який зазвичай споживає близько 2 000 мегават електроенергії, функціонував менш ніж на 10% цієї потужності. Уся наявна електроенергія спрямовувалася виключно на роботу критичної інфраструктури – насосних станцій, метрополітену та лікарень. Більшість житлових кварталів залишалися без світла протягом кількох діб.

За даними видання: 9 та 12 січня російські війська атакували всі три теплоелектростанції Києва, що працюють на газі та вугіллі, а також ключові трансформаторні підстанції, фактично відрізавши місто від зовнішнього живлення.

Міський голова Києва Віталій Кличко в інтерв’ю виданню заявив, що запас ракет для систем протиповітряної оборони зменшується, і закликав західних партнерів терміново посилити українську ППО. «Це питання життя цивільного населення. Будь ласка, допоможіть нам» – наголосив мер.

Кличко також радив киянам за можливості тимчасово переїхати до родичів в інші регіони.

Раніше міська влада Києва повідомляла про значний дефіцит електроенергії навіть для забезпечення об’єктів критичної інфраструктури через масовані російські атаки на енергетичну систему.

Читайте також:

Теги: росія блекаут ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни чинять опір процесу конфіскації оскільки ще мають надію, що не втратять ці гроші
Чому Росія так боїться конфіскації заморожених активів в Європі
22 грудня, 2025, 13:03
Путін не збирається йти ні на які компроміси у питанні України
Мир через силу: єдиний шанс, як зупинити війну у 2026 році
30 грудня, 2025, 19:05
В Орлі уражено ТЕЦ
У Росії пролунали вибухи: в Орлі виникли проблеми зі світлом
19 грудня, 2025, 02:25
Китай активно купує російське золото, що пояснюється високим внутрішнім попитом на цей метал,
Китай рекордно збільшив імпорт російського золота
22 грудня, 2025, 03:29
Дрони уразили нафтохімічний завод у Ставропольському краї
Дрони уразили нафтохімічний завод у Ставропольському краї (відео)
23 грудня, 2025, 02:28
На Запорізькій АЕС відновлено зовнішнє електропостачання
На Запорізькій АЕС відновлено зовнішнє електропостачання
30 грудня, 2025, 00:47
Гра престолів Путіна: CNN пояснив, чому мовчання Кремля щодо Мадуро може бути частиною плану
Гра престолів Путіна: CNN пояснив, чому мовчання Кремля щодо Мадуро може бути частиною плану
9 сiчня, 05:53
Начальнику підприємства винесено вирок за поставку продукції до Росії під час воєнного стану
Бізнесмена з Львівщини засуджено за співпрацю з Росією
27 грудня, 2025, 15:22
Навіть сьогодні варіант «воювати до виходу на кордони 1991 року» підтримують до 10% українців
Який сценарій закінчення війни є бажаним для українців: соціолог розкрив очікування суспільства
28 грудня, 2025, 21:15

Політика

NYT: У РФ нова тактика проти українських міст. Чого чекати далі?
NYT: У РФ нова тактика проти українських міст. Чого чекати далі?
Туск заявив про російський слід у кібератаках на енергетику Польщі
Туск заявив про російський слід у кібератаках на енергетику Польщі
У Москві знайдено мертвим ексзаступника голови Мінпраці РФ
У Москві знайдено мертвим ексзаступника голови Мінпраці РФ
Guardian пояснив, що об’єднує Україну, Гренландію і Венесуелу
Guardian пояснив, що об’єднує Україну, Гренландію і Венесуелу
Кронпринц Ірану пообіцяв визнати Ізраїль і відмовитися від ядерної програми
Кронпринц Ірану пообіцяв визнати Ізраїль і відмовитися від ядерної програми
Пентагон перевів авіаносну групу до Близького Сходу: деталі
Пентагон перевів авіаносну групу до Близького Сходу: деталі

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Вчора, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua