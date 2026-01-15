NYT: У РФ нова тактика проти українських міст. Чого чекати далі?

Москва намагається ізолювати три міста та зламати моральний дух населення

Цієї зими російські удари по енергетичній системі України стали наймасштабнішими за весь час повномасштабної війни. Росія змінила тактику та зосередила атаки на ізоляції енергозабезпечення Києва, Одеси та Дніпра. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання New York Times.

За даними видання, мета Кремл: підірвати моральний дух цивільного населення та змусити українську владу до поступок на мирних переговорах.

Найкритичніша ситуація склалася у Києві, де проживають близько 3 млн людей. За інформацією міської влади, майже 500 житлових будинків у столиці повністю залишилися без опалення – це найбільший збій за час повномасштабного вторгнення.

14 січня Київ, який зазвичай споживає близько 2 000 мегават електроенергії, функціонував менш ніж на 10% цієї потужності. Уся наявна електроенергія спрямовувалася виключно на роботу критичної інфраструктури – насосних станцій, метрополітену та лікарень. Більшість житлових кварталів залишалися без світла протягом кількох діб.

За даними видання: 9 та 12 січня російські війська атакували всі три теплоелектростанції Києва, що працюють на газі та вугіллі, а також ключові трансформаторні підстанції, фактично відрізавши місто від зовнішнього живлення.

Міський голова Києва Віталій Кличко в інтерв’ю виданню заявив, що запас ракет для систем протиповітряної оборони зменшується, і закликав західних партнерів терміново посилити українську ППО. «Це питання життя цивільного населення. Будь ласка, допоможіть нам» – наголосив мер.

Кличко також радив киянам за можливості тимчасово переїхати до родичів в інші регіони.

Раніше міська влада Києва повідомляла про значний дефіцит електроенергії навіть для забезпечення об’єктів критичної інфраструктури через масовані російські атаки на енергетичну систему.