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Ексгравець збірної Бельгії поскаржився на відсутність Росії на Чемпіонаті світу з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Ексгравець збірної Бельгії поскаржився на відсутність Росії на Чемпіонаті світу з футболу
Ломбертс поспілкувався з російськими пропагандистами

Ломбертс: Я сподіваюся, що російський футбол незабаром повернеться на міжнародну арену

Колишній капітан російського «Зеніту» та ексзахисник збірної Бельгії з футболу Ніколас Ломбертс під час спілкування з пропагандистами поскаржився на неучасть Росії на Чемпіонаті світу. Про це інформує «Главком».

«Звичайно, шкода не бачити Росії на чемпіонаті світу. Це виглядає незвично. Те саме можна сказати і про Італію – одну з найбільших футбольних країн світу. Якщо чесно, я хотів би бачити на чемпіонаті світу Росію чи Італію, ніж деякі невеликі збірні. Хоча футбол іноді створює сюрпризи, як, наприклад, Кабо-Верде, які зуміли відібрати очки в Іспанії.

Я сподіваюся, що російський футбол незабаром повернеться на міжнародну арену. Але це залежить не від гравців та не від звичайних людей. Все залежить від рішень ФІФА та світових керівників. Ми не можемо на це вплинути, тому залишається сподіватися, що повернення відбудеться якнайшвидше», – сказав Ломбертс.

Нагадаємо, Сили оборони знищили російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Як повідомлялося, ЗСУ ліквідували російського окупанта Чингіза Додієва.

Чингіз Додієв народився 1 грудня 1993 року селі Барагхан Курумканського району (Республіки Бурятія, РФ).

Серед його спортивних досягнень:

  • майстер спорту з рукопашного бою, кандидат у майстри спорту з армійського рукопашного бою,
  • кандидат у майстри спорту з універсального карате Ukado/Kempo, володар чорного поясу 2 дано по самообороні.
  • триразовий чемпіон кубка Росії з універсального карате Ukado/Kempo
  • дворазовий чемпіон Північного Заходу з рукопашного бою серед Силових структур.
  • триразовий призер Забайкальського краю з Армійського рукопашного бою
  • призер Республіки Бурятія з бойового самбо
Теги: чемпіонат світу НОВИНИ ФУТБОЛУ росія ЧС-2026

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