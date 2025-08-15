Головна Світ Політика
Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
В місті Анкоридж відбувся великий мітинг на підтримку України
фото: Остап Яриш

«Ніколи більше в Росії»: в Анкориджі відбувся мітинг на підтримку України

В місті Анкоридж (Аляска) відбувся великий мітинг на підтримку України. Акція пройшла напередодні саміту президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на колишнього кореспондента «Голосу Америки» Остапа Яриша.

Учасники мітингу скандували «Україна і Аляска – ніколи більше в Росії!».

Також по місту вивішені заклики до російського диктатора.

Жителі Аляски вийшли на мітинг перед самітом Трампа з Путіним (відео) фото 1
фото: Віталій Дейнега
Жителі Аляски вийшли на мітинг перед самітом Трампа з Путіним (відео) фото 2
фото: Razom for Ukraine
Жителі Аляски вийшли на мітинг перед самітом Трампа з Путіним (відео) фото 3
фото: Razom for Ukraine
Жителі Аляски вийшли на мітинг перед самітом Трампа з Путіним (відео) фото 4
фото: Razom for Ukraine

Як відомо, переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путінім на Алясці, які відбудуться вже сьогодні, не є спробою досягти миру, а, швидше, тактичним маневром Путіна для виходу з дипломатичної ізоляції.

Президент США Дональд Трамп, зустрічаючись із російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня, намагається тягнути час, що, на думку американського конгресмена Майка Квіглі, вигідно Кремлю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky News.

Квіглі підкреслив, що Путін, як і будь-який диктатор, визнає лише силу, якої не бачить у Трампі. За його словами, російський президент сприймає свого американського колегу як людину, яка вже пропустила кілька дедлайнів та ультиматумів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп проведе переговори з російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі. Ця зустріч відбудеться на військовому об'єкті, який відігравав ключову роль у протистоянні Радянському Союзу під час Холодної війни. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що диктатор Володимир Путін зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо він не погодиться на перемир'я під час їхньої зустрічі на Алясці. Саміт, запланований на п'ятницю, має стати «ознайомчою зустріччю» для Трампа, щоб перевірити готовність Путіна до перемир'я, яке відкрило б шлях до подальших переговорів з Києвом.

Як відомо, віцепрезидент США Джей Ді Венс під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським та європейськими союзниками заявив, що Вашингтон не укладатиме мирну угоду з Росією без участі України та Європи. 

Зауважимо, перший російський урядовий літак приземлився на Алясці напередодні завтрашньої зустрічі президента США Дональда Трампа і диктатора Володимира Путіна. Весайт Flightradar24, що відстежує польоти літаків, повідомляє, що на борту літака перебуває російська делегація, яка прибула на зустріч. Літак експлуатується спеціальною авіаційною ескадрильєю, широко відомою як VIP-транспортний флот російського уряду.

