Третина переселенців можуть втратити грошові виплати від держави

Частина переселенців не повідомляють про повернення випадково, та деякі роблять це умисно

Мінсоцполітики розпочало перевірки щодо вказаних адрес проживання внутрішньо переміщених осіб

Приблизно 30% переселенців не проживають за вказаними під час реєстрації як внутрішньо переміщені осрби адресами, а значить можуть втратити право на виплати. Про це розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв'ю «Суспільному».

Будь ласка, читайте текст після реклами

В Україні через обмеження у фінансуванні почали проводити перевірки ВПО, які отримують від держави допомогу на проживання.

За словами міністерки, є випадки, коли люди умисно приїжджають в інший район, подають заяву на отримання виплат і їдуть назад додому. Частина ж переселенців ненавмисно не повідомляють про повернення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Фіксуємо до 30% таких випадків. Можливо не всі випадки, що з умислом розпочали переміщення. Є такі, що за якийсь час повернулися – і або не знали, що потрібно написати заяву, або думають, що держава має це сама якось відстежити», – розповіла вона.

Переселенці, які не проживають за вказаними адресами, втрачатимуть право на виплати – ці кошти переспрямують на інші цільові програми підтримки.

«Я вважаю, що ми повинні дбати про ці кошти. Сьогодні майже всі наші соціальні видатки здійснюються з трасферів міжнародних партнерів. Зрозуміло, що вони хочуть бачити, що ми дуже економно та відповідально ставимося до витрачання цих коштів», – підкреслила Оксана Жолнович.

Нагадаємо, українці отримають нову грошову допомогу. Пріоритетними, для надання допомоги, є вразливі групи людей, зокрема внутрішньо переміщені особи.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, які області прийняли найбільше переселенців. Лідер за кількістю внутрішніх переселенців – східний регіон.

До слова, Кабінет міністрів України ухвалив зміни до порядку надання допомоги внутрішньо переміщеним особам. Зокрема, цими змінами передбачено надання допомоги переселенцям з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому громаду, звідки перемістилася особа, включено до переліку тергромад, що розташовані у районі проведення бойових дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні.

До того ж переселенці мають право навчатися безплатно у будь-якому виші країни.