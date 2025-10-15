Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Викрадали та катували людей. У Тернополі затримано групу військових

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Викрадали та катували людей. У Тернополі затримано групу військових
Правоохоронці оголосили фігурантам підозри
фото: Поліція Тернопільської області

За даними слідства, зловмисники вивозили потерпілих за межі міста, били їх і вимагали гроші

Тернопільські поліцейські затримали групу військовослужбовців, які, за даними слідства, незаконно позбавляли волі людей, застосовували до них фізичне насильство та відбирали майно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Тернопільської області.

«Військові на території Тернопільської області незаконно позбавляли волі людей, застосовували до них фізичне насильство, катували, вимагали гроші та відбирали майно. Зловмисники вивозили потерпілих за межі міста, били їх і вимагали гроші або цінне майно. Найбільший цинізм полягав у тому, що нападники знущалися з людей, які були важко поранені на війні та перебували на реабілітації», – кажуть правоохоронці.

5 фото
На весь екран
За даними слідства, нападники знущалися з людей, які були важко поранені на війні
фото: Поліція Тернопільської області

Так, у 27-річного жителя Тернополя фігуранти відібрали автомобіль KIA та використовували його у власних цілях. Поліцейські виявили транспортний засіб на території Київської області.

Одного з чинних військовослужбовців, який перебував на лікуванні, нападники перестріли на вулиці, силоміць посадили до мікроавтобуса та вивезли у невідомому напрямку. Його побили, погрожували зброєю та вимагали 50 тис. грн за звільнення.

Іншого мешканця Тернополя, застосовуючи сльозогінний газ, силоміць заштовхали у мікроавтобус і вивезли за місто. Там його роздягнули, облили легкозаймистою речовиною та змусили бігти перед авто. Згодом побили та утримували впродовж трьох днів у нелюдських умовах.

Наразі слідчі поліції оголосили сімом фігурантам підозри за ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Читайте також:

Теги: Національна поліція України Тернопіль військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що насправді відбувається на Добропільському напрямку
Чи загрожує оточення росіянам? Огляд з Добропільського напрямку
29 вересня, 11:01
Сибіга: Це наша дзеркальна відповідь
Україна заборонила в'їзд трьом високопоставленим військовим посадовцям Угорщини
26 вересня, 13:11
Нинішня ситуація з безпекою демонструє важливість утримання великого та боєздатного резерву
Данія терміново викликала на службу резервістів: у чому причина
30 вересня, 05:38
В Україні триває 1328-й день повномасштабної війни
«Віддаю Україні належне»: Трамп похвалив українських воїнів
13 жовтня, 01:56
Ірландія відправила Україні пакет допомоги для ЗСУ, зокрема автомобілі та роботи для розмінування
Ірландія відправила ЗСУ техніку для розмінування
19 вересня, 09:03
Чоловік попросив приховати обличчя, адже хвилюється за рідних у Білорусі
Нацгвардійці взяли в полон білоруса, який провоював на боці Росії три дні
28 вересня, 17:19
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу
Ексмеру Ірпеня оголошено підозру
8 жовтня, 18:24
На знаку зображені стрілки, які йдуть глибоко з тилу і рухають фронт уперед.
До Дня Сил логістики ЗСУ у Києві відкрили пам’ятний знак
11 жовтня, 16:30
Андрій Месюк 28 лютого 2022 року пішов до військкомату
Поліг на Луганщині під Кремінною. Згадаймо Андрія Месюка
13 жовтня, 09:00

Кримінал

Викрадали та катували людей. У Тернополі затримано групу військових
Викрадали та катували людей. У Тернополі затримано групу військових
Вищий антикорупційний суд закрив справу ексміністра інфраструктури Пивоварського
Вищий антикорупційний суд закрив справу ексміністра інфраструктури Пивоварського
Справа Фаріон: суд постановив допитати таємного свідка
Справа Фаріон: суд постановив допитати таємного свідка
Обвинувачений у справі Фаріон приліг в залі суду (фото)
Обвинувачений у справі Фаріон приліг в залі суду (фото)
На Буковині викрито посадовців університетів, які продавали місця в аспірантуру
На Буковині викрито посадовців університетів, які продавали місця в аспірантуру
ТЦК відкрили понад 47 тис. справ за порушення військового обліку: де штрафують найчастіше
ТЦК відкрили понад 47 тис. справ за порушення військового обліку: де штрафують найчастіше

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Сьогодні, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua