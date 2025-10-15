Викрадали та катували людей. У Тернополі затримано групу військових

За даними слідства, зловмисники вивозили потерпілих за межі міста, били їх і вимагали гроші

Тернопільські поліцейські затримали групу військовослужбовців, які, за даними слідства, незаконно позбавляли волі людей, застосовували до них фізичне насильство та відбирали майно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Тернопільської області.

«Військові на території Тернопільської області незаконно позбавляли волі людей, застосовували до них фізичне насильство, катували, вимагали гроші та відбирали майно. Зловмисники вивозили потерпілих за межі міста, били їх і вимагали гроші або цінне майно. Найбільший цинізм полягав у тому, що нападники знущалися з людей, які були важко поранені на війні та перебували на реабілітації», – кажуть правоохоронці.

5 фото На весь екран







За даними слідства, нападники знущалися з людей, які були важко поранені на війні фото: Поліція Тернопільської області

Так, у 27-річного жителя Тернополя фігуранти відібрали автомобіль KIA та використовували його у власних цілях. Поліцейські виявили транспортний засіб на території Київської області.

Одного з чинних військовослужбовців, який перебував на лікуванні, нападники перестріли на вулиці, силоміць посадили до мікроавтобуса та вивезли у невідомому напрямку. Його побили, погрожували зброєю та вимагали 50 тис. грн за звільнення.

Іншого мешканця Тернополя, застосовуючи сльозогінний газ, силоміць заштовхали у мікроавтобус і вивезли за місто. Там його роздягнули, облили легкозаймистою речовиною та змусили бігти перед авто. Згодом побили та утримували впродовж трьох днів у нелюдських умовах.

Наразі слідчі поліції оголосили сімом фігурантам підозри за ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.