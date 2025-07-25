В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку

Громадяни можуть виходити з укриття

Станом на 13:52 у Київській та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з загрозою застосування ракет. О 14:05 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, сьогодні, 25 липня, російська терористична армія вдарила КАБом по Індустріальному районі Харкова. Внаслідок чого є загиблий та постраждалі.