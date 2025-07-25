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В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку
колаж: glavcom.ua

Громадяни можуть виходити з укриття

 

Станом на 13:52 у Київській та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з загрозою застосування ракет. О 14:05 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, сьогодні, 25 липня, російська терористична армія вдарила КАБом по Індустріальному районі Харкова. Внаслідок чого є загиблий та постраждалі.

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Теги: тривога

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