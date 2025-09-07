Головна Країна Політика
Зеленський обговорив із Макроном наслідки атаки на Україну

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Зеленський обговорив із Макроном наслідки атаки на Україну
Під час розмови лідери скоординували свої дипломатичні зусилля
колаж: glavcom.ua

Володимир Зеленський заявив про 4 загиблих та понад 44 поранених

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої вони обговорили наслідки масованого нічного обстрілу Росією українських міст. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

За словами президента, внаслідок атаки по всій Україні загинуло четверо людей, а понад 44 зазнали поранень. Наразі рятувальні та екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів.

Під час розмови лідери скоординували свої дипломатичні зусилля, подальші кроки та контакти з партнерами для забезпечення належної відповіді. Зеленський та Макрон також готують нові заходи для зміцнення оборони України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що російські війська застосували понад 800 дронів та 13 ракет, включаючи чотири балістичні, під час нічної атаки. Внаслідок ударів є жертви та руйнування в багатьох регіонах України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Як підкреслив Володимир Зеленський, російські війська атакували низку українських міст, зокрема:

  • Київ. У столиці зруйновано звичайні житлові будинки, в одному з них розбиті перекриття між 4-м та 8-м поверхами. Станом на зараз відомо про двох загиблих, включаючи дитину, а також десятки постраждалих. Пошкоджена будівля Кабінету Міністрів, на верхніх поверхах якої виникла пожежа.
  • Запоріжжя. Пошкоджено понад 20 будинків і дитячий садочок.
  • Кривий Ріг. Є руйнування торговельних складів.
  • Сумська та Чернігівська області. Загинули люди в Сафонівці та на Чернігівщині.
  • Одеса. Був приліт по багатоповерхівці.

За словами Зеленського, за попередньою інформацією, кілька дронів перетнули кордон України та Білорусі.

