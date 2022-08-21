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У більшості областей України оголошено повітряну тривогу

Альона Боженко
glavcom.ua
У більшості областей України оголошено повітряну тривогу
В Україні оголошено повітряну тривогу
фото із відкритих джерел

Тривоги немає лише на заході

У більшості областей України прозвучали сирени. Оголошено повітряну тривогу.

Поки що тривоги немає лише у західних областях та в окупованому Криму.

У більшості областей України оголошено повітряну тривогу фото 1

Зазначимо, що вночі вибухи пролунали у Миколаєві. Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, у суботу, 20 серпня, близько 11:20 у Вознесенську Миколаївської області пролунали вибухи. Місцеві мешканці повідомили, що окупанти обстріляли житловий будинок у Вознесенську. Є поранені. 

Пізніше стало відомо, що внаслідок рашистського ракетного удару по Вознесенську дев’ятеро людей отримали поранення різного ступеню тяжкості

 

 

Теги: Україна війна війна в Україні

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