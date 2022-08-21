У більшості областей України оголошено повітряну тривогу
Тривоги немає лише на заході
У більшості областей України прозвучали сирени. Оголошено повітряну тривогу.
Поки що тривоги немає лише у західних областях та в окупованому Криму.
Зазначимо, що вночі вибухи пролунали у Миколаєві. Інформації про постраждалих немає.
Нагадаємо, у суботу, 20 серпня, близько 11:20 у Вознесенську Миколаївської області пролунали вибухи. Місцеві мешканці повідомили, що окупанти обстріляли житловий будинок у Вознесенську. Є поранені.
Пізніше стало відомо, що внаслідок рашистського ракетного удару по Вознесенську дев’ятеро людей отримали поранення різного ступеню тяжкості
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