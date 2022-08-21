У більшості областей України оголошено повітряну тривогу

Тривоги немає лише на заході

У більшості областей України прозвучали сирени. Оголошено повітряну тривогу.

Поки що тривоги немає лише у західних областях та в окупованому Криму.

Зазначимо, що вночі вибухи пролунали у Миколаєві. Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, у суботу, 20 серпня, близько 11:20 у Вознесенську Миколаївської області пролунали вибухи. Місцеві мешканці повідомили, що окупанти обстріляли житловий будинок у Вознесенську. Є поранені.

Пізніше стало відомо, що внаслідок рашистського ракетного удару по Вознесенську дев’ятеро людей отримали поранення різного ступеню тяжкості