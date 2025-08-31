У Черкасах блогерки влаштували вечірку в День пам’яті загиблих захисників

Відео гулянки дівчата виклали в соцмережах, а на обурливі коментарі відповідали грубощами

У Черкасах блогерки влаштували масштабну вечірку із фокусами, «безлімітним» алкоголем та дискотекою в День пам’яті загиблих захисників. Відео вони виклали у себе на сторінках соціальних мереж, а на критику користувачів відповідали здебільшого цинічно, на кшталт: «Скорбіть, кто вам мешаєт». Як інформує «Главком», про це пише онлайн-ресурс 18000.

Черкаський заклад, де інфлюенсери влаштували гулянку, пов’язують із депутатом міськради Романом Діскантом. Він також був присутній на вечірці саме 29 серпня – у День пам’яті загиблих захисників, що підтверджує одне з відео в мережі.

Пізніше організатори вибачилися та написали, що вечірка була запланована заздалегідь, ще до того, як 29 серпня було оголошено днем жалоби в деяких регіонах. Хоча цього дня був ще й загальнонаціональний День пам’яті захисників та захисниць України, який встановлено указом президента ще від 2019 року.

Сам депутат Роман Діскант поки не прокоментував інцидент, відклавши це до понеділка, 1 вересня.

Після обурення у соціальних мережах деякі блогерки все ж вибачилися, проте лише за свої дописи.

Нагадаємо, 29 серпня Україна вшановує пам’ять українців і українок, які віддали свої життя, захищаючи цілісність нашої держави. Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням цього дня. Він звернувся до родин загиблих у боях від 2014 року в День пам’яті захисників.

Також 28 серпня у Софіївській Борщагівці в «У-Кварталі» з благодійним концертом виступив артист YakTak. Це викликало обурення у багатьох українців, оскільки столиця пережила масовану атаку ворога. Під публікацією «У-Квартала» про благодійний концерт люди писали, що недоречно проводити виступ у такий день і треба було все перенести.

До слова, станом на ранок 29 серпня відомо, що від обстрілу росіян у столиці загинуло 23 людини.