Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Черкасах блогерки влаштували вечірку в День пам’яті загиблих захисників

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Черкасах блогерки влаштували вечірку в День пам’яті загиблих захисників
Блогерки та депутат на вечірці
фото: скріншот із відео

Відео гулянки дівчата виклали в соцмережах, а на обурливі коментарі відповідали грубощами

У Черкасах блогерки влаштували масштабну вечірку із фокусами, «безлімітним» алкоголем та дискотекою в День пам’яті загиблих захисників. Відео вони виклали у себе на сторінках соціальних мереж, а на критику користувачів відповідали здебільшого цинічно, на кшталт: «Скорбіть, кто вам мешаєт». Як інформує «Главком», про це пише онлайн-ресурс 18000.

Черкаський заклад, де інфлюенсери влаштували гулянку, пов’язують із депутатом міськради Романом Діскантом. Він також був присутній на вечірці саме 29 серпня – у День пам’яті загиблих захисників, що підтверджує одне з відео в мережі.

Пізніше організатори вибачилися та написали, що вечірка була запланована заздалегідь, ще до того, як 29 серпня було оголошено днем жалоби в деяких регіонах. Хоча цього дня був ще й загальнонаціональний День пам’яті захисників та захисниць України, який встановлено указом президента ще від 2019 року.

Сам депутат Роман Діскант поки не прокоментував інцидент, відклавши це до понеділка, 1 вересня.

Після обурення у соціальних мережах деякі блогерки все ж вибачилися, проте лише за свої дописи.

У Черкасах блогерки влаштували вечірку в День пам’яті загиблих захисників фото 1

Нагадаємо, 29 серпня Україна вшановує пам’ять українців і українок, які віддали свої життя, захищаючи цілісність нашої держави. Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням цього дня. Він звернувся до родин загиблих у боях від 2014 року в День пам’яті захисників.

Також 28 серпня у Софіївській Борщагівці в «У-Кварталі» з благодійним концертом виступив артист YakTak. Це викликало обурення у багатьох українців, оскільки столиця пережила масовану атаку ворога. Під публікацією «У-Квартала» про благодійний концерт люди писали, що недоречно проводити виступ у такий день і треба було все перенести.

До слова, станом на ранок 29 серпня відомо, що від обстрілу росіян у столиці загинуло 23 людини.

Читайте також:

Теги: депутат концерт Черкаси

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

17 січня 2025 року НАБУ та САП повідомили Бондарю про підозру за можливу причетність до корупції
Справа «Укрзалізниці»: за нардепа Бондаря внесено заставу
Вчора, 11:10
Мажоритарники Києва у Верховній Раді. Хто заряджає, а хто розряджає державу?
Мажоритарники Києва у Верховній Раді. Хто заряджає, а хто розряджає державу? Парламент
28 серпня, 10:45
Відкриття виставки «Тіні промайнувшого літа» в рамках проєкту «Мій твій світ»
Куди сходити у Києві 25-31 серпня: дайджест культурних подій
25 серпня, 17:51
Українці в Італії
Українці вийшли на вулиці у десятках міст Європи, щоб нагадати світові один факт (фото)
25 серпня, 15:28
За кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну парламентар виїхав у Венецію
Нардеп Льовочкін вперше за тривалий час прийшов до Ради (фото)
22 серпня, 16:09
Рівно рік тому Верховна Рада ухвалила радикальне рішення щодо Московської церкви в Україні
Рік закону про заборону УПЦ МП. Нардепка оцінила, скільки часу займе очищення від Московської церкви
20 серпня, 15:44
На турнірі «Бійці нації 2» перед нагородженням призерів слово на сцені було надане нардепу Миколі Тищенку (ліворуч)
Військовий розповів, як виступ нардепа Тищенка на турнірі з карате завершився скандалом
18 серпня, 12:39
В Асоціації міст України розповіли про перевибори до місцевих рад
П’ять років при владі: що чекає на місцеву владу після жовтня 2025 року
6 серпня, 18:23
У бундестазі вірять, що йога може допомогти працівникам
Бундестаг вигадав оригінальний метод, щоб знизити стрес у працівників
4 серпня, 11:44

Події в Україні

Зеленський повідомив, як просувається розслідування убивства Парубія
Зеленський повідомив, як просувається розслідування убивства Парубія
У Черкасах блогерки влаштували вечірку в День пам’яті загиблих захисників
У Черкасах блогерки влаштували вечірку в День пам’яті загиблих захисників
Генштаб спростував заяву росіян про окупацію села на Дніпропетровщині
Генштаб спростував заяву росіян про окупацію села на Дніпропетровщині
Кремль цинічно виправдав відмову Путіна зустрітися із Зеленським
Кремль цинічно виправдав відмову Путіна зустрітися із Зеленським
Волонтерка Берлінська попередила про серйозний наступ РФ
Волонтерка Берлінська попередила про серйозний наступ РФ
Українські «Нептуни» атакували Крим
Українські «Нептуни» атакували Крим

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 серпня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 серпня 2025
7856
Календар рибалки на вересень 2025 року: коли і на що клює найкраще
5889
Чорновол може повернутися у Верховну Раду після загибелі Парубія
3769
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
3087
Кім Чен Ин обіцяє «прекрасне життя» сім’ям загиблих в Україні солдатів

Новини

Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергю: ДТЕК поділився алгоритмом
Сьогодні, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Сьогодні, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
Вчора, 12:38
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 04:15
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
29 серпня, 14:08

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua