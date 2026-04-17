РФ вербує українських дітей через онлайн-ігри: поліція попередила батьків

Ростислав Вонс
Як кажуть правоохоронці, вербувальники часто використовують популярні ігри та сервіси
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Поліцейські стверджують, що ворог маскує злочинні завдання під «квести» або «ігрові місії»

Вербування дітей через онлайн-ігри – це реальна загроза, яку використовують спецслужби РФ для збору розвідданих або проведення диверсій. Ворог маскує злочинні завдання під «квести» або «ігрові місії». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ювенальну поліцію.

Як відбувається вербування

За словами правоохоронців, вербувальники часто використовують популярні ігри та сервіси (Roblox, Arma 3, Discord) або спеціальні мобільні застосунки. Поліцейські навели декілька реальних прикладів:

«Друг-геймер»

Незнайомець в ігровому чаті стає «старшим товаришем», цікавиться справами дитини та входить у довіру. Згодом він запрошує приєднатися через месенджер «Телеграм» до чат-бота онлайн гри або розпочинає приватне спілкування. Дитина стає «випадковим» переможцем та отримує подарунок у вигляді заохочення.

«Таким заохоченням може стати будь-що, навіть справжня зброя або вибухівка. Разом із «призом» надходять інструкції вчинити диверсію або теракт, які супроводжуються погрозами та шантажем», – йдеться в заяві.

«Ігровий квест»

Створюються ігри-геолокації, де дитина має пройти маршрут і фотографувати певні об’єкти (інфраструктуру, військову техніку тощо) для переходу на «новий рівень».

«Перевірка на сміливість»

Дитину просять нанести графіті, розклеїти листівки або залишити «посилку» у визначеному місці, переконуючи, що «це просто гра і нічого не буде».

Куди звертатися по допомогу

Якщо ви виявили ознаки вербування або дитина вже встигла щось зробити:

  • Подайте заяву на сайті Кіберполіції https://stopfraud.gov.ua/.
  • Зверніться на гарячу лінію СБУ.
  • Повідомте про ситуацію Ювенальну поліцію для отримання психологічної та правової підтримки.

«Поясніть дитині: «приз» у посилці – це пастка. Щойно ти береш у руки таку «посилку», ти стаєш частиною справжнього злочину», – кажуть правоохоронці.

До слова, правоохоронці кваліфікували стрілянину в навчальному закладі Чопа як терористичний акт. Як кажуть поліцейські, підліток міг діяти під впливом та психологічним тиском невстановлених осіб, з якими контактував через один із месенджерів, а познайомився через онлайн-гру.

Читайте також:

Читайте також

На місцях влучань триває фіксація пошкоджень
Допомога постраждалим від атаки 16 квітня у Подільському районі: адреси штабів
Вчора, 12:16
Лілія Лепцьо розповіла деталі інциденту з інклюзивним таксі
У Львові інклюзивне таксі відмовило в поїздці дитині з інвалідністю: деталі інциденту (відео)
7 квiтня, 11:42
В Одесі правоохоронці затримали озброєного чоловіка, який влаштував стрілянину
Стрілянина в Одесі: з'явилися кадри з бодікамер патрульних, які затримали озброєного чоловіка
28 березня, 23:12
Чоловікові, що стріляв, загрожує позбавлення волі строком до семи років
В Одесі чоловік з гранатою і зброєю у руках влаштував стрілянину на вулиці
28 березня, 17:50
Фігуранту загрожує довічне ув’язнення
Наводив удари по артилерії ЗСУ. Під Покровськом затримано російського агента
27 березня, 12:30
Одесит відкрив стрілянину під час перевірки військових документів
Розстріл патрульних в Одесі: зʼявилося фото вбитого нападника
26 березня, 09:06
Школа повинна звернутися до служби у справах дітей та ювенальної поліції у випадках, коли дитина систематично не відвідує уроки
Чи штрафуватимуть батьків за прогули дітей: роз’яснення ювенальної поліції
24 березня, 07:44
Фігурантці інкримінують порушення за двома статтями Кримінального кодексу України: домашнє насильство та катування
Замикала в туалеті та била шнуром: за катування сина киянка постане перед судом
19 березня, 18:15
Поліція встановлює обставини події
У Бородянці підліток отримав удар струмом на даху електрички
18 березня, 09:41

Житло, робота, послуги: Асоціація прифронтових громад пропонує уряду змінити політику підтримки ВПО
Житло, робота, послуги: Асоціація прифронтових громад пропонує уряду змінити політику підтримки ВПО
Львівський обласний центр контролю підтвердив смерть лікаря від отруєння небезпечною рослиною
Львівський обласний центр контролю підтвердив смерть лікаря від отруєння небезпечною рослиною
РФ вербує українських дітей через онлайн-ігри: поліція попередила батьків
РФ вербує українських дітей через онлайн-ігри: поліція попередила батьків
Резонансна ДТП. Суд виніс вирок доньці нардепа Ар’єва
Резонансна ДТП. Суд виніс вирок доньці нардепа Ар’єва
Масштабні обшуки у 15 областях: викрито схему з дровами для ЗСУ
Масштабні обшуки у 15 областях: викрито схему з дровами для ЗСУ
Громада перейшла до ПЦУ, батюшка не віддав ключі від храму. Скандал на Чернігівщині
Громада перейшла до ПЦУ, батюшка не віддав ключі від храму. Скандал на Чернігівщині

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Вчора, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

