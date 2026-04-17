РФ вербує українських дітей через онлайн-ігри: поліція попередила батьків
Поліцейські стверджують, що ворог маскує злочинні завдання під «квести» або «ігрові місії»
Вербування дітей через онлайн-ігри – це реальна загроза, яку використовують спецслужби РФ для збору розвідданих або проведення диверсій. Ворог маскує злочинні завдання під «квести» або «ігрові місії». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ювенальну поліцію.
Як відбувається вербування
За словами правоохоронців, вербувальники часто використовують популярні ігри та сервіси (Roblox, Arma 3, Discord) або спеціальні мобільні застосунки. Поліцейські навели декілька реальних прикладів:
«Друг-геймер»
Незнайомець в ігровому чаті стає «старшим товаришем», цікавиться справами дитини та входить у довіру. Згодом він запрошує приєднатися через месенджер «Телеграм» до чат-бота онлайн гри або розпочинає приватне спілкування. Дитина стає «випадковим» переможцем та отримує подарунок у вигляді заохочення.
«Таким заохоченням може стати будь-що, навіть справжня зброя або вибухівка. Разом із «призом» надходять інструкції вчинити диверсію або теракт, які супроводжуються погрозами та шантажем», – йдеться в заяві.
«Ігровий квест»
Створюються ігри-геолокації, де дитина має пройти маршрут і фотографувати певні об’єкти (інфраструктуру, військову техніку тощо) для переходу на «новий рівень».
«Перевірка на сміливість»
Дитину просять нанести графіті, розклеїти листівки або залишити «посилку» у визначеному місці, переконуючи, що «це просто гра і нічого не буде».
Куди звертатися по допомогу
Якщо ви виявили ознаки вербування або дитина вже встигла щось зробити:
- Подайте заяву на сайті Кіберполіції https://stopfraud.gov.ua/.
- Зверніться на гарячу лінію СБУ.
- Повідомте про ситуацію Ювенальну поліцію для отримання психологічної та правової підтримки.
«Поясніть дитині: «приз» у посилці – це пастка. Щойно ти береш у руки таку «посилку», ти стаєш частиною справжнього злочину», – кажуть правоохоронці.
До слова, правоохоронці кваліфікували стрілянину в навчальному закладі Чопа як терористичний акт. Як кажуть поліцейські, підліток міг діяти під впливом та психологічним тиском невстановлених осіб, з якими контактував через один із месенджерів, а познайомився через онлайн-гру.
Коментарі — 0