РФ вербує українських дітей через онлайн-ігри: поліція попередила батьків

Вербування дітей через онлайн-ігри – це реальна загроза, яку використовують спецслужби РФ для збору розвідданих або проведення диверсій. Ворог маскує злочинні завдання під «квести» або «ігрові місії». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ювенальну поліцію.

Як відбувається вербування

За словами правоохоронців, вербувальники часто використовують популярні ігри та сервіси (Roblox, Arma 3, Discord) або спеціальні мобільні застосунки. Поліцейські навели декілька реальних прикладів:

«Друг-геймер»

Незнайомець в ігровому чаті стає «старшим товаришем», цікавиться справами дитини та входить у довіру. Згодом він запрошує приєднатися через месенджер «Телеграм» до чат-бота онлайн гри або розпочинає приватне спілкування. Дитина стає «випадковим» переможцем та отримує подарунок у вигляді заохочення.

«Таким заохоченням може стати будь-що, навіть справжня зброя або вибухівка. Разом із «призом» надходять інструкції вчинити диверсію або теракт, які супроводжуються погрозами та шантажем», – йдеться в заяві.

«Ігровий квест»

Створюються ігри-геолокації, де дитина має пройти маршрут і фотографувати певні об’єкти (інфраструктуру, військову техніку тощо) для переходу на «новий рівень».

«Перевірка на сміливість»

Дитину просять нанести графіті, розклеїти листівки або залишити «посилку» у визначеному місці, переконуючи, що «це просто гра і нічого не буде».

Куди звертатися по допомогу

Якщо ви виявили ознаки вербування або дитина вже встигла щось зробити:

Подайте заяву на сайті Кіберполіції https://stopfraud.gov.ua/.

Зверніться на гарячу лінію СБУ.

Повідомте про ситуацію Ювенальну поліцію для отримання психологічної та правової підтримки.

«Поясніть дитині: «приз» у посилці – це пастка. Щойно ти береш у руки таку «посилку», ти стаєш частиною справжнього злочину», – кажуть правоохоронці.

До слова, правоохоронці кваліфікували стрілянину в навчальному закладі Чопа як терористичний акт. Як кажуть поліцейські, підліток міг діяти під впливом та психологічним тиском невстановлених осіб, з якими контактував через один із месенджерів, а познайомився через онлайн-гру.