Аліна Самойленко
glavcom.ua
Безпілотники атакували Тамбовську область
фото: соціальні мережі

Місцеві повідомили про вибухи та загоряння за межами міста Мічурінськ

У ніч на 26 квітня безпілотники атакували Тамбовську область у Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

У районі міста Мічурінськ Тамбовської області зафіксовано атаку безпілотників. Місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів, роботу систем протиповітряної оборони та виникнення загоряння за межами населеного пункту.

У зоні інциденту розташована лінійна виробничо-диспетчерська станція «Никольское». Цей об'єкт є важливою ланкою системи «Дружба», що забезпечує транспортування нафтопродуктів із російських НПЗ як на внутрішній ринок, так і на експорт через територію Білорусі. Станція відповідає за перекачування та контроль паливних потоків. Інформація щодо ураження уточнюється.

Як відомо, зранку 18 квітня Самарська область РФ опинилася під масованою атакою безпілотників. Основний удар припав на місто Новокуйбишевськ. 

Перші вибухи пролунали близько 04:30 ранку за місцевим часом. Мешканці північної та східної частин міста повідомили про серію з 6-8 потужних вибухів, які супроводжувалися яскравими спалахами в небі.

Нагадаємо, у ніч на 4 квітня Самарська область РФ опинилася під масованою атакою ударних безпілотників. Основною ціллю стали великі промислові об'єкти у місті Тольятті. Місцеві мешканці повідомляли про серію потужних вибухів, характерні звуки моторів у небі та яскраві спалахи ППО.

До слова, зранку 2 квітня нафтопереробний завод «Башнефть-УНПЗ» в Уфі (Республіка Башкортостан) став ціллю атаки безпілотників. 

«Башнефть-УНПЗ» є ключовим активом компанії «Башнефть» (входить до складу «Роснефти»). Реорганізація заводу шляхом приєднання до материнської структури зробила його частиною одного з найбільших нафтопереробних вузлів Росії. Завод переробляє суміш нафти із Західного Сибіру (50%) та місцевої башкирської нафти (40%), а також газовий конденсат.

