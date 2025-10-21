Головна Країна Події в Україні
У Чернігові частково зʼявилася вода: що потрібно знати

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У Чернігові частково зʼявилася вода: що потрібно знати
Поруч із багатоповерхівками відкрито водопровідні колонки
фото: МикВісті (ілюстративне)

За словами комунальників, у середньому по місту вода доходить до 4-5 поверху

Через ворожі атаки ситуація в Чернігові залишається складною. У місті частково зʼявилася вода. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Чернігівводоканал».

За словами комунальників, вода наявна на перших поверхах. Вище – залежно від рельєфу місцевості. У середньому по місту вода доходить до 4-5 поверху.

Також поруч із багатоповерхівками відкрито водопровідні колонки. Мапу розташування відкритих колонок можна переглянути на офіційному сайті «Чернігівводоканалу».

Крім того, організовано підвезення води в райони: Масани, Ремзавод, Шерстянка. «Точні локації відомі більшості мешканців. З міркувань безпеки публічно місця не оголошуємо», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, унаслідок російських атак Чернігів було повністю знеструмлено, також є проблеми з водою. З 5:30 ранку працівники водоканалу розпочали запуск об’єктів від альтернативних джерел живлення.

Як розповів глава Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус, область зазнала масової атаки ударних безпілотників. За добу зафіксована 51 повітряна ціль, зокрема дві балістичні ракети.

«На жаль, є два влучання «шахедів»: обʼєкт теплопостачання та енергооб'єкт у двох громадах Чернігівського району. Через це аварійно відключено електропостачання у Чернігові та північних громадах області. Наші енергетики працюють над відновленням», – написав він.

До слова, Міністерство енергетики України оприлюднило роз’яснення щодо причин запровадження обмежень електроенергії для споживачів, а також пояснило різницю між типами відключень та фактори, через які можуть не дотримуватися оголошені графіки.

