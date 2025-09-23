Головна Країна Події в Україні
Атака на Україну, невідомі дрони у Норвегії та Данії: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Атака на Україну, невідомі дрони у Норвегії та Данії: головне за ніч
Пошкоджений будинок у Запоріжжі
фото: Іван Федоров/Telegram

«Главком» зібрав головні події ночі проти 23 вересня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Російські окупаційні війська атакували українські міста, низка європейських країн визнала Палестину державою, невідомі дрони літали над Данією та Норвегією.

Атака на Запоріжжя

У ніч на 23 вересня російські терористичні війська вдарили по Запоріжжю КАБами та безпілотниками. Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Федоров повідомив, що на Запоріжжя та область летіли КАБи – після пролунали вибухи. Потім ворог запустив на Заводський район міста БпЛА. 

Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки у Запоріжжі виникли пожежі у приватній забудові та на території об’єктів промислової інфраструктури. Федоров написав, що ворог завдав по нічному місту шість ударів ФАБами.

Удар по Чернігову

У нічн на 23 вересня російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Чернігів. Про це повідомляє начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

За словами Брижинського, у межах міста було зафіксовано вибух БпЛА, потім ще один. Як стало відомо, росіяни атакували безпілотниками один з обʼєктів критичної інфраструктури. 

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Невідомі дрони над Данією

Поліція Данії повідомила, що рух у найбільшому аеропорту країни, розташованому в Копенгагені, повністю зупинено через виявлені безпілотники.

За словами представника поліції, в районі аеропорту було помічено від двох до чотирьох великих дронів.

Згідно з інформацією на X, аеропорт Копенгагена призупинив усі зльоти та посадки о 20:26 за місцевим часом. Через це щонайменше 15 авіарейсів довелося перенаправити в інші аеропорти.

Дрони літали над військовим об'єктом у Норвегії

Сигнал тривони пролунав у Осло, у Норвегії через невідомі безпілотники.

За словами керівника оперативного відділу Ейвінда Хаммерсвольда, сили оборони виявили дрони над військовою територією фортеці Акерсхус в Осло.

Згідно з даними видання NRK, у зв'язку з інцидентом затримано двох громадян Сінгапуру, однак точна причина їхнього арешту не уточнюється.

Франція визнала Палестину державою

Франція офіційно визнає Палестину державою, прагнучи забезпечити мирне та безпечне співіснування Ізраїлю та Палестини. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН.

Макрон зазначив, що розширення Ізраїлем військової операції в Секторі Газа для знищення ХАМАС призвело до того, що «сотні тисяч людей були змушені покинути свої домівки, отримали поранення, страждають від голоду та травмовані». Він переконаний, що визнання Палестини – це єдине рішення, яке дозволить Ізраїлю жити в мирі. Президент підкреслив, що Франція завжди підтримувала Ізраїль, навіть під час іранських атак, і назвав визнання Палестини поразкою для ХАМАС.

Головним пріоритетом французький президент назвав звільнення 48 заручників та припинення військових операцій по всьому Сектору Газа.

Зеленський прибув у Нью-Йорк

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською та командою прибув до Нью-Йорка для участі в Генеральній Асамблеї ООН. Про це повідомив Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Як відомо, у рамках візиту запланована участь Зеленського у першому саміті на рівні лідерів Коаліції за повернення дітей, а також у щорічному саміті Кримської платформи. Цього року саміт платформи вперше відбудеться на глобальному майданчику, що має підкреслити глобальні наслідки війни, розпочатої Росією з окупації Криму.

