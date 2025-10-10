Через два роки Європу може чекати проблема із гарячою водою – Financial Times

Виключення матеріалів, які є ключовими для внутрішнього захисту баків від корозії, може призвести до зупинки виробництва водонагрівачів

Financial Times: Європейці ризикують отримати холодний душ через бюрократичну плутанину ЄС

У ЄС виключили зі списку дозволених деякі метали, які використовуються для виробництва водонагрівачів. І тепер через таку регуляторику вже з 2027 року європейці можуть залишитися без гарячої води. Як пише «Главком», про це повідомляє Financial Times.

Європейським домогосподарствам може загрожувати ризик залишитися без гарячої води через непередбачений бюрократичний казус в Європейському Союзі. Згідно з повідомленнями, матеріали, необхідні для емалювання водонагрівальних баків (бойлерів), були випадково виключені зі списку дозволених речовин ЄС. Це створює серйозні проблеми для виробників.

Зазначається, що під заборону потрапили гафній та цирконій. У Брюсселі їх визнали небезпечними для використання у домогосподарствах – нібито вони псують питну воду, і заборонили використання.

Замість них можна використовувати сталь та мідь, які коштують у 4-5 разів дорожче. Це, звичайно, потягне вгору ціни на водонагрівачі і зрештою позначиться на звичайних європейських покупцях.

Виключення цих матеріалів, які є ключовими для внутрішнього захисту баків від корозії, може призвести до зупинки виробництва водонагрівачів. Без належної емалі баки не відповідатимуть необхідним стандартам якості та безпеки, що може спричинити дефіцит на ринку і, як наслідок, потенційно залишити європейців без гарячого водопостачання.

Financial Times назвала інцидент «бюрократичним провалом ЄС». Наразі очікується, що органи ЄС терміново відреагують на цю проблему, щоб виправити помилку в законодавстві та запобігти кризі на ринку побутової техніки.

До слова, уряд Великої Британії закликав громадян скоротити щоденне споживання води приблизно на 20 літрів на людину. Якщо цього не зробити, до 2050 року дефіцит води в Англії може досягти п'яти мільярдів літрів на день.

