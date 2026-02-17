Аналітики зафіксували найбільші здобутки ЗСУ з 2023 року: що відбувається на фронті

Українські військові демонструють найдинамічніше просування за останні майже три роки

Відвойована територія майже еквівалентна російським здобуткам за весь грудень

Українські військові демонструють найдинамічніше просування за останні майже три роки. За оцінками аналітиків, за кілька днів минулого тижня Сили оборони повернули під контроль близько 201 км² української землі. Це прирівнюється до російських здобутків за цілий місяць і стало найшвидшим темпом змін із часу контрнаступу 2023 року. Про це пише AFP, передає «Главком».

Де саме просуваються українські сили

Основні події розгортаються на південному напрямку, передусім на схід від Запоріжжя. Саме там російські окупанти тривалий час намагалися просунутися вперед і досягли часткових успіхів у 2025 році. Тепер українські контратаки дозволяють відтісняти противника та змінювати баланс на окремих ділянках.

Що допомогло ЗСУ

Аналітики пов’язують успіхи українських підрозділів із низкою факторів, зокрема проблемами управління у російських військах. Йдеться про збої у використанні систем Starlink, які росіяни застосовували на передовій для координації дій та управління безпілотниками.

Характер боїв

Попри локальні успіхи, бойові дії залишаються виснажливими та інтенсивними. Сторони ведуть боротьбу за невеликі ділянки території, а ситуація на різних відрізках фронту може швидко змінюватися.

До слова, головком Олександр Сирський відвідав бойові підрозділи на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

Як повідомлялось, Росія не припиняє спроби захопити все більше українських територій. Так, навесні вона планує наступальну кампанію на двох напрямках.

Аналітики стверджують, що ворог наступатиме у двох регіонах - у Донецькій та Запорізькій областях.