Росіяни атакували Сумщину: наслідки прильотів

Росіяни за добу обстріляли 31 населений пункт Сумщини

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати прикордоння Сумської області. Протягом минулої доби під ворожим вогнем опинився 31 населений пункт регіону, зафіксовано численні руйнування та поранення серед цивільних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

Повідомляється, що найбільше російських ударів зафіксовано у Сумському і Шосткинському районах. За добу повітряна тривога в області тривала 19 годин 36 хвилин.

«Протягом доби, з ранку 22 березня до ранку 23 березня 2026 року, російські війська здійснили 80 обстрілів по 31 населеному пункту в 17 територіальних громадах області», – йдеться в повідомленні адміністрації.

Також, за даними Сумської обласної військової адміністрації, внаслідок обстрілів поранення різного ступеня тяжкості отримали мирні мешканці. Постраждалим надається необхідна медична допомога.

Так, у Березівській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль постраждали 13-річний хлопець та 18-річна дівчина, які перебували в автомобілі. Також до медичного закладу звернувся 47-річний чоловік, який постраждав 21 березня в Сумській громаді через атаку ворожого безпілотника. Долкарні також звернувся 14-річний хлопець, який постраждав внаслідок удару ворожого дрона по території Путивльської громади.

Повідомляється, що по території Сумщини ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, безпілотники, керовані авіаційні бомби.

«Главком» писав, що уночі 23 березня російська армія атакувала дронами Одеську область. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки та портову інфраструктуру. Зазначається, що внаслідок ворожого удару ніхто не постраждав. На місцях російських ударів працюють усі оперативні служби. Триває фіксація наслідків та їх ліквідація.

Нагадаємо, увечері 22 березня Одеська область опинилася під масованою атакою дронів. За повідомленнями, у напрямку регіону рухалося понад 20 безпілотників. Унаслідок атаки в області працювала протиповітряна оборона. Станом на пізній вечір вибухи тривали.

Як повідомлялося, протягом вечора 22 березня російські окупанти вдарили по Кіровоградщині ударними дронами. Внаслідок атаки російських дронів травмована жителька міста Знам’янка.

До слова, вранці 23 березня російські загарбники атакували Кривий Ріг. Через ворожу атаку поранень зазнали двоє чоловіків – 31 та 58 років. Крім того, спалахнула пожежа, яку вже приборкали рятувальники.