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    У Дніпрі КамАЗ протаранив житловий будинок (фото, відео)

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    Після зіткнення з вантажівкою частина будівлі впала - У Дніпрі КамАЗ протаранив житловий будинок (фото, відео)
    Після зіткнення з вантажівкою частина будівлі впала
    Фото: Інформатор

    Ймовірно, водій забув поставити авто на ручник, тому воно почало рухатися з гірки

    У Дніпрі вантажівка КамАЗ врізалася в стіну житлового будинку за адресою: вулиця Весніна, 58, що в житловому масиві Мирний. Частина будівлі впала, повідомляє «Інформатор».

    Очевидці розповіли, що вантажівка рухалася вулицею Весніна і припаркувалася на повороті на провулок Синявського. Цей провулок іде вгору, тому автомобіль почав скочуватися вниз. Результатом цього стало зіткнення з будинком.

    За словами водія вантажівки, він поставив транспортний засіб на ручне гальмо і передачу. У свою чергу, власник цього автомобіля, який прибув на місце події, передбачає, що водій забув поставити авто на ручник, тому воно почало рухатися з гірки.

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    У Дніпрі КамАЗ протаранив житловий будинок (фото, відео)
    У Дніпрі КамАЗ протаранив житловий будинок (фото, відео)
    У Дніпрі КамАЗ протаранив житловий будинок (фото, відео)
    У Дніпрі КамАЗ протаранив житловий будинок (фото, відео)
    У Дніпрі КамАЗ протаранив житловий будинок (фото, відео)
    У Дніпрі КамАЗ протаранив житловий будинок (фото, відео)
    У Дніпрі КамАЗ протаранив житловий будинок (фото, відео)

    За попередніми даними, водій був тверезим. На місце прибули співробітники правоохоронних органів і з'ясовують обставини події.

    Нагадаємо, На Львівщині вантажівка врізалася в магазин, є жертви.

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    Теги: ДТП Дніпро вантажівки водій автомобіль будинок
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    У Дніпрі КамАЗ протаранив житловий будинок (фото, відео)