У Дніпрі КамАЗ протаранив житловий будинок (фото, відео)

Ймовірно, водій забув поставити авто на ручник, тому воно почало рухатися з гірки

У Дніпрі вантажівка КамАЗ врізалася в стіну житлового будинку за адресою: вулиця Весніна, 58, що в житловому масиві Мирний. Частина будівлі впала, повідомляє «Інформатор».

Очевидці розповіли, що вантажівка рухалася вулицею Весніна і припаркувалася на повороті на провулок Синявського. Цей провулок іде вгору, тому автомобіль почав скочуватися вниз. Результатом цього стало зіткнення з будинком.

За словами водія вантажівки, він поставив транспортний засіб на ручне гальмо і передачу. У свою чергу, власник цього автомобіля, який прибув на місце події, передбачає, що водій забув поставити авто на ручник, тому воно почало рухатися з гірки.

За попередніми даними, водій був тверезим. На місце прибули співробітники правоохоронних органів і з'ясовують обставини події.

Нагадаємо, На Львівщині вантажівка врізалася в магазин, є жертви.