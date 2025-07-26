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Росія атакує Дніпро ракетами та дронами (оновлюється)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росія атакує Дніпро ракетами та дронами (оновлюється)
Ворог атакував Дніпро та Кам'янське
фото з відкритих джерел

Наслідки уточнюються

У ніч на 26 липня окупаційна армія РФ здійснила ракетний удар по місту Дніпро. Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА та моніторингові канали, інформує «Главком».

Моніторингові канали повідомили, що росіяни запустили балістику у бік Дніпра. В ОВА підтвердили вибухи на тлі загрози балістичного озброєння. Наслідки уточнюються.

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Нагадаємо, цієї ночі російські терористи вдарили вчергове по Харкову. Під ударом опинився Київський район. Під ударом чотирьох КАБів опинилося підприємство, яке не працює. У будинках поруч вилетіли вікна. 

Російська армія згодом завдала удару балістикою по Київському району Харкова. Наслідки атаки уточнюються. 

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Теги: Дніпро обстріл Кам'янське ракетна атака

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