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У Святошинському районі Києва сталася аварія: без газу понад 500 будинків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Святошинському районі Києва сталася аварія: без газу понад 500 будинків
На місці аварії працюють ремонтні бригади
фото з відкритих джерел

Відновлення газопостачання попередньо планується завтра до кінця доби

У Святошинському районі Києва трапилася аварія на об'єкті газопостачання. На цей час відомо, що без газу понад 500 будинків. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Як зазначає пресслужба, на місці інциденту вже працюють ремонтні бригади, до ліквідації наслідків залучено понад сотню фахівців.

«Завершення робіт та відновлення газопостачання попередньо планується завтра до кінця доби. У разі змін чи отримання додаткової інформації – повідомимо окремо», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки на енергетичну систему України.

Як відомо, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. За заявою Зеленського, загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більш як 140 повітряних цілей. Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. Було запроваджено екстрені відключення електроенергії.

До слова, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про зниження електричної потужності на українських атомних електростанціях через російську атаку 17 листопада. Тоді постраждала енергетична інфраструктура України.

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Теги: КМДА будинок газ аварія

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