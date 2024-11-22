Назви, що вбивають: як «Орєшник» та «Герань» стали символами війни
«Без прикриття назвами, які в такому застосуванні самі по собі є цинічними та мають на меті познущатися з людей, проти яких це застосовано»
Коли Майдан намагалися розігнати, то використовували, зокрема, «Черемуху», «Сирень»…
Тепер от хочуть подавати волю українців до супротиву й боротьби «Геранню», «Герберою», «Орєшніком»…
Спочатку – намагалися залякати. Потім почали вбивати цілеспрямовано. Без прикриття назвами, які в такому застосуванні самі по собі є цинічними та мають на меті познущатися з людей, проти яких це застосовано.
Багато хто постраждав. Люди втратили здоров’я, втратили життя. Небесна сотня відійшла в засвіти, але вони поіменно – в нашій пам’яті.
Щоб історія з жертвами не повторилася, треба в місце зростання того «Орєшніка» запустити «Томагавк», або хоча би «Грім». Має бути силовий крок на випередження.
Якими би назвами вороги людей не прикривали свої знаряддя злочинів – результат буде один й той самий: ганьба вбивцям та їх невідворотне покарання.
Краще раніше, аніж пізно.
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