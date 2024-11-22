Назви, що вбивають: як «Орєшник» та «Герань» стали символами війни

«Без прикриття назвами, які в такому застосуванні самі по собі є цинічними та мають на меті познущатися з людей, проти яких це застосовано»

Коли Майдан намагалися розігнати, то використовували, зокрема, «Черемуху», «Сирень»…

Тепер от хочуть подавати волю українців до супротиву й боротьби «Геранню», «Герберою», «Орєшніком»…

Спочатку – намагалися залякати. Потім почали вбивати цілеспрямовано. Без прикриття назвами, які в такому застосуванні самі по собі є цинічними та мають на меті познущатися з людей, проти яких це застосовано.

Багато хто постраждав. Люди втратили здоров’я, втратили життя. Небесна сотня відійшла в засвіти, але вони поіменно – в нашій пам’яті.

Щоб історія з жертвами не повторилася, треба в місце зростання того «Орєшніка» запустити «Томагавк», або хоча би «Грім». Має бути силовий крок на випередження.

Якими би назвами вороги людей не прикривали свої знаряддя злочинів – результат буде один й той самий: ганьба вбивцям та їх невідворотне покарання.

Краще раніше, аніж пізно.