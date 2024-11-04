Аварія на Теремках: рятувальники показали фото із місця ДТП

Унаслідок ДТП дві особи загинули та трьох госпіталізовано до лікарні

Унаслідок ДТП у Голосіївському районі столиці дві особи загинули та трьох госпіталізовано до лікарні. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«4 листопада о 07:19 до служби порятунку надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Академіка Заболотного. В результаті зіткнення двох легкових автомобілів — Mercedes-Benz та Lada Niva, а також автобуса Mitsubishi, було затиснуто водія та пасажирів», – йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, до прибуття рятувальників госпіталізували двох постраждалих. Рятувальники, використовуючи гідравлічний інструмент, деблокували загиблого водія. «Загалом унаслідок аварії дві особи загинули, троє — були госпіталізовані.», – зазначили в ДСНС

Правоохоронні органи проводять розслідування для з’ясування обставин ДТП.

Як повідомлялося, сьогодні зранку, 4 листопада на столичних Теремках сталася масштабна аварія. За попередньою інформацією, автобус з траси вилетів на базар на узбіччі, зламав дерева і врізався в кіоск.

На місці ДТП прибуло декілька карет швидкої допомоги, рятувальники. Кількість потерпілих уточнюється. На місце події продовжують працювати слідчі з розслідування ДТП, патрульна поліція та медики.