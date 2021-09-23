У Дніпрі водій маршрутки відмовився везти жінку з інвалідністю (відео)

Із завтрашнього дня водій буде переведений на інший маршрут, а якщо подібна ситуація повториться – його звільнять

За словами пасажирки, водій спробував виштовхнути її, а також підбурював інших пасажирів допомогти йому в цьому

У Дніпрі водій маршрутки №82 відмовився перевозити за пільговим квитком жінку з інвалідністю та виштовхнув її з салону. Про це повідомляє сайт Vgorode Днепр.

Як зазначається у повідомленні, інцидент стався на Лівому березі на вулиці Гертова сьогодні близько 7:20 ранку. Віталіна Данілова, яка має інвалідність третьої групи по зору, розповіла, що мала намір зайти до салону, проте отримала відмову від водія. Той заявив, що там немає сидячих місць для пільговиків. При цьому спеціально не починав рух і просив її залишити салон.

Згодом, за словами пасажирки, водій спробував виштовхнути її, а також підбурював інших пасажирів допомогти йому в цьому. Називати своє ім'я на вимогу жінки маршрутник відмовлявся.

У Дніпровській мерії повідомили, що водій був викликаний перевізником для профілактичної бесіди й догани. Представник Департаменту транспорту та інфраструктури міськради Денис Щербина розповів, що з завтрашнього дня водій буде переведений на інший маршрут, а якщо подібна ситуація повториться – його звільнять і занесуть у «чорний список». Тоді він не зможе працювати на міських маршрутах.

Нагадаємо, у Києві водій маршрутного таксі побив і викинув пасажирку з салону мікроавтобуса.

Як раніше повідомлялося, у Дніпрі через погрози у TikTok та підозрілого чоловіка з дробовиком, у школі №136 чергує поліція.