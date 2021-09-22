Арахамія показав поранення водія Шефіра (фото)

Нападник стріляв з автомата Калашникова

Водія першого помічника президента України Сергія Шефіра, пораненого під час замаху, прооперували. Водій дістав вогнепальне сліпе кульове-осколкове поранення лівого стегна. Про його діагноз повідомив у Facebook голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

У пораненого відкритий багатоуламковий перелом лівої стегнової кістки зі зміщенням уламків.

Давид Арахамія також опублікував фотографії результатів операції.

Депутат зазначив, що нападник стріляв з автомата Калашникова, кулями калібром 7,62 мм, одиночними пострілами.

Нагадаємо, Дмитро Разумков не пов’язує замах на Сергія Шефіра із боротьбою проти олігархів.

Раніше сьогодні Зеленський із США відреагував на розстріл авто Шефіра. Згодом Зеленський назвав свою версію замаху на Шефіра.

Нагадаємо, головлікар «Феофанії» Ігор Семенов розповів про стан водія Олександра Іванько, який постраждав сьогодні при замаху на Сергія Шефіра.

Як повідомив журналістам глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, на Шефіра влаштували засідку в лісі.

Глава МВС заявив, що Шефіра планували не налякати, а саме вбити.

Зазначимо, що раніше з'явилися фото обстріляної машини Сергія Шефіра. Відомо, що Шефір часто їздить за кермом сам і не має охорони.

Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

За даними слідчих, по автомобілю Сергія Шефіра зловмисники вистрілили щонайменше 18 разів.