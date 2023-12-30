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У Києві вже 16 загиблих у результаті ракетної атаки (оновлено)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Києві вже 16 загиблих у результаті ракетної атаки (оновлено)
Рятувальники продовжують розбирати завали
фото: ДСНС

Зранку 30 грудня з-під завалів рятувальники дістали тіла ще шістьох загиблих

Кількість загиблих у результаті атаки на столицю 29 грудня зросла до 15 осіб. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Тіла ще двох загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі», – повідомив він о 12:26 30 грудня.

Рятувальники продовжують розбирати завали.

Оновлено о 12:43

Київська міська військова адміністрація зробила уточнення наслідків ракетного удару по столиці.

За її даними, рятувальники виявили ще одне тіло під завалами.

«Кількість загиблих вже 16. Пошуково-рятувальна операція триває», – йдеться в повідомленні КМВА.

Нагадаємо, зранку 29 грудня під час масованого удару по Україні силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад 30 повітряних цілей

Унаслідок ворожого обстрілу уламками пошкоджено будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах столиці.

Також у Києві через атаку росіян пошкоджено станцію метро. Зараз станція працює як укриття. Поїзди прослідують станцію без зупинки.

Станом на вечір 29 грудня було відомо про дев'ятьох загиблих. З-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі врятували вісім постраждалих.

Вранці 30 грудня кількість загиблих у Києві зросла до 13 людей.

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Теги: окупанти Віталій Кличко Київ війна ракета

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