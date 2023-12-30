У Києві вже 16 загиблих у результаті ракетної атаки (оновлено)

Зранку 30 грудня з-під завалів рятувальники дістали тіла ще шістьох загиблих

Кількість загиблих у результаті атаки на столицю 29 грудня зросла до 15 осіб. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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«Тіла ще двох загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі», – повідомив він о 12:26 30 грудня.

Рятувальники продовжують розбирати завали.

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Оновлено о 12:43

Київська міська військова адміністрація зробила уточнення наслідків ракетного удару по столиці.

За її даними, рятувальники виявили ще одне тіло під завалами.

«Кількість загиблих вже 16. Пошуково-рятувальна операція триває», – йдеться в повідомленні КМВА.

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Нагадаємо, зранку 29 грудня під час масованого удару по Україні силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад 30 повітряних цілей.

Унаслідок ворожого обстрілу уламками пошкоджено будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах столиці.

Також у Києві через атаку росіян пошкоджено станцію метро. Зараз станція працює як укриття. Поїзди прослідують станцію без зупинки.

Станом на вечір 29 грудня було відомо про дев'ятьох загиблих. З-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі врятували вісім постраждалих.

Вранці 30 грудня кількість загиблих у Києві зросла до 13 людей.