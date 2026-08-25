Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Захисники України знищили на фронті кандидата у майстри спорту з вільної боротьби

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Захисники України знищили на фронті кандидата у майстри спорту з вільної боротьби
20 серпня 2026 року в Улан-Уде відбулося прощання з ліквідованим окупантом

Матвєєв з перших днів брав участь у повномасштабній російській агресії проти України

Захисники України ліквідували російського окупанта Олександра Матвєєва. Про це повідомляє «Главком».

Олександр Матвєєв народився 14 березня 1990 року. У 2007 році в Улан-Уде вступив до Коледжу спорту та сервісу Республіки Бурятія. Займався вільною боротьбою та здобув розряд кандидата в майстри спорту.

Матвєєв з перших днів брав участь у повномасштабній російській агресії проти України у 2022 році.

Пізніше гвардії сержант Олександр Матвєєв був знищений Силами оборони. У нього залишилася дружина та четверо дітей.

20 серпня 2026 року в Улан-Уде відбулося прощання з ліквідованим окупантом.

Як повідомлялося, веслувальник з окупованих Олешок (Херсонська область) Давид Недотопа, який перебався з України до Німеччини, в соціальній мережі Instagram поширює російську пропаганду.

Його обурив вчинок української каноїстки Єлізавети Вознюк. Дівчина у неділю, 26 липня, здобула срібло Чемпіонату Європи серед юніорок.

Під час церемонії нагородження на п'єдесталі з Єлізаветою також була присутня представниця країни-агресора Білорусі. Українка відмовилася від рукостискань та спільного фото з нею. Відповідне відео було опубліковане на сторінках «Веслування України» та UkrSportBase в Instagram.

Вчинок Вознюк не сподобався Недотопі. Під постом з відео він почав залишати коментарі, які ідентичні російським пропагандистським тезам.

Теги: війна окупанти вільна боротьба смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міграційна служба вимагала примусового видворення росіянина через проблеми з його документами
Суд скасував рішення про видворення росіянина Хакімова з України
Вчора, 15:50
Триває 1641-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 22 серпня 2026 року
22 серпня, 08:35
Водій заснув за кермом. Автобус з туристами потрапив у смертельну ДТП в Угорщині
Водій заснув за кермом. Автобус з туристами потрапив у смертельну ДТП в Угорщині
16 серпня, 12:01
Станіславу Колеснику назавжди 20 років
У 19 років пішов на війну потай від родини. Згадаймо Станіслава Колесника
10 серпня, 09:00
Пояснюючи, чому не повертається до Німеччини, Люкс відповідає однозначно: війна Росії проти України стосується всієї Європи
Німецький доброволець воює проти Росії у «Скелі»
2 серпня, 21:15
Водій Mercedes-Benz на швидкості не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги, злетів із проїжджої частини та врізався у підземний пішохідний перехід, де перебували перехожі
Смертельна ДТП на Караваєвих Дачах: водію Mercedes продовжено запобіжний захід
29 липня, 12:56
Росія, Китай, Іран і КНДР формують новий блок
Війни в Україні та Ірані почали зливатися в один конфлікт – Financial Times
27 липня, 19:20
Іран не просив про переговори зі США
Іран відмовився від нових переговорів зі США: що заявили у Тегерані
27 липня, 16:47
Дрони завітали до російського Єкатеринбургу, де проходить чемпіонат РФ з легкої атлетики
Чемпіонат Росії з легкої атлетики був призупинений через атаку дронів
25 липня, 19:58

Новини

Захисники України знищили на фронті кандидата у майстри спорту з вільної боротьби
Захисники України знищили на фронті кандидата у майстри спорту з вільної боротьби
Україна – Чехія. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату Європи з волейболу
Україна – Чехія. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату Європи з волейболу
Роджер Федерер назвав гравців, з якими хотів би зіграти
Роджер Федерер назвав гравців, з якими хотів би зіграти
«Запоріжжя» підписало контракт з американським баскетболістом
«Запоріжжя» підписало контракт з американським баскетболістом
Чи візьме участь Росія у Кубку світу з хокею у 2028 році? Стала відома позиція НХЛ
Чи візьме участь Росія у Кубку світу з хокею у 2028 році? Стала відома позиція НХЛ
Фанати «Атлетіко» освистали Хуліана Альвареса через можливий перехід до «Барселони»
Фанати «Атлетіко» освистали Хуліана Альвареса через можливий перехід до «Барселони»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2026
83K
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
65K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
59K
Софії Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
43K
Календар рибалки на вересень 2026 року: коли і на що клює найкраще

Новини

Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
Сьогодні, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
Вчора, 17:05
Зеленський звернувся до українців у День Незалежності (відео)
Вчора, 09:11
В Україні до 30°, спека не відступає: погода на 24 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
День Незалежності України 2026: історія свята, привітання та листівки
Вчора, 05:55

Прес-релізи

Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
20 серпня, 15:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua