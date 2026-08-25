Захисники України знищили на фронті кандидата у майстри спорту з вільної боротьби

20 серпня 2026 року в Улан-Уде відбулося прощання з ліквідованим окупантом

Матвєєв з перших днів брав участь у повномасштабній російській агресії проти України

Захисники України ліквідували російського окупанта Олександра Матвєєва. Про це повідомляє «Главком».

Олександр Матвєєв народився 14 березня 1990 року. У 2007 році в Улан-Уде вступив до Коледжу спорту та сервісу Республіки Бурятія. Займався вільною боротьбою та здобув розряд кандидата в майстри спорту.

Матвєєв з перших днів брав участь у повномасштабній російській агресії проти України у 2022 році.

Пізніше гвардії сержант Олександр Матвєєв був знищений Силами оборони. У нього залишилася дружина та четверо дітей.

20 серпня 2026 року в Улан-Уде відбулося прощання з ліквідованим окупантом.

Як повідомлялося, веслувальник з окупованих Олешок (Херсонська область) Давид Недотопа, який перебався з України до Німеччини, в соціальній мережі Instagram поширює російську пропаганду.

Його обурив вчинок української каноїстки Єлізавети Вознюк. Дівчина у неділю, 26 липня, здобула срібло Чемпіонату Європи серед юніорок.

🇩🇪German canoeist David Nedotopa is spreading Russian propaganda on social media.



In particular, he didn't like the fact that a Ukrainian athlete refused to shake hands with a Belarusian. pic.twitter.com/llzKAbIbiG — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) July 26, 2026

Під час церемонії нагородження на п'єдесталі з Єлізаветою також була присутня представниця країни-агресора Білорусі. Українка відмовилася від рукостискань та спільного фото з нею. Відповідне відео було опубліковане на сторінках «Веслування України» та UkrSportBase в Instagram.

Вчинок Вознюк не сподобався Недотопі. Під постом з відео він почав залишати коментарі, які ідентичні російським пропагандистським тезам.