Світові ціни на пшеницю підскочили через удари по чорноморських портах – Financial Times

Росія та Україна забезпечують близько 30% світового обсягу пшениці

Ф'ючерси на пшеницю, які є головним орієнтиром для ринку, піднялися майже до трирічного максимуму через ескалацію атак України та Росії на чорноморські порти й торгові судна. Про це пише «Главком» із посиланням на Financial Times.

Як повідомляє видання, ринок реагує на перебої в експортних операціях, зокрема на удари по найбільшому українському порту на Дунаї та по російських терміналах у Новоросійську, що загрожує перекрити морський експорт зерна з двох найбільших світових постачальників.

Росія та Україна забезпечують близько 30% світового обсягу пшениці, посідаючи відповідно перше та п'яте місця серед експортерів. За оцінками Oxford Economics, через перебої в роботі портів обох країн у басейні Азовського та Чорного морів світові поставки цього року скоротяться на 86 млн тонн (приблизно 17% загального світового експорту), із яких 52 млн тонн припадають на російський експорт, а 34 млн тонн – на український.

При цьому альтернативні дунайські та залізничні маршрути України зможуть замінити лише близько 17 млн тонн. Хоча за наполяганням віцепрезидента США Джея Ді Венса Україна погодилася утриматися від ударів по нафтовому терміналу в Новоросійську, щодо зернових терміналів таких зобов’язань взято не було.

Ситуація посилюється повсюдною посухою, кліматичним явищем Ель-Ніньо та нестачею добрив унаслідок війни з Іраном. Це викликає побоювання щодо нового стрибка світових цін на продовольство, які, за прогнозами Oxford Economics, зростуть цього року на 11,8%, а у 2027 році – ще на 4,8%.

Раніше повідомлялося, що представник FAS USDA у Києві в серпневому звіті суттєво погіршив прогнози експорту пшениці та кукурудзи з України на 2026/27 маркетинговий рік.

Головними причинами стали блокування судноплавства через погіршення безпекової ситуації в Чорному морі, посилення російських ударів по портовій інфраструктурі Великої Одеси та цивільних суднах, що змушує судновласників відмовлятися від рейсів до українських портів. Додатково ситуацію ускладнює обмеління Дунаю, яке суттєво знижує пропускну спроможність альтернативних логістичних шляхів.