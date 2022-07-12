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    Події в Україні

    За день із Херсонщини виїхало шість рефрижераторів із тілами рашистів – ЗМІ

    Росія вивозить з України свої &laquo;200-х&raquo; - За день із Херсонщини виїхало шість рефрижераторів із тілами рашистів – ЗМІ

    Росія вивозить з України свої «200-х»

    фото з відкритих джерел

    Частину загиблих окупанти спалюють на звалищі поблизу Херсона

    На Півдні України російські війська зазнають нищівних втрат особового складу. 11 липня з Херсонщини у Крим виїхало шість рефрижераторів з тілами загиблих рашистів. Про це «24 каналу» повідомили власні джерела в українській воєнній розвідці.

    При цьому «пощастило» далеко не всім загиблим загарбникам – тіла деяких російські військові просто спалили на тимчасово окупованій території материкової України.

    «Всередині (рефрижераторів. – Ред.) – загиблі окупанти. Деякі тіла при цьому звозять КамАЗами на звалище поблизу Херсона й там спалюють», – повідомили в розвідці.

    Раніше повідомлялося, що на Херсонському напрямку Збройні сили України завдали удару по командному пункту окупантів, в результаті чого загинули 12 осіб.

    11 липня українськими ракетно-артилерійськими підрозділами завдано удар по позиціях окупантів в районі Олешківських Пісків та Таврійська.

    10 липня ЗСУ вдарили по військовій частині рашистів в окупованому Херсоні.

    9 липня ЗСУ завдали потужного удару по складах окупантів під Херсоном.

    Також українські воїни вразили пункт управління 49 армії Росії у Новій Каховці, а також склади з ракетами. За попередніми даними, понад сто знищених, близько 200 поранених окупантів.

    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна Херсон окупація #stoprussia
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    За день із Херсонщини виїхало шість рефрижераторів із тілами рашистів – ЗМІ