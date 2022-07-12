За день із Херсонщини виїхало шість рефрижераторів із тілами рашистів – ЗМІ

Росія вивозить з України свої «200-х»

Частину загиблих окупанти спалюють на звалищі поблизу Херсона

На Півдні України російські війська зазнають нищівних втрат особового складу. 11 липня з Херсонщини у Крим виїхало шість рефрижераторів з тілами загиблих рашистів. Про це «24 каналу» повідомили власні джерела в українській воєнній розвідці.

При цьому «пощастило» далеко не всім загиблим загарбникам – тіла деяких російські військові просто спалили на тимчасово окупованій території материкової України.

«Всередині (рефрижераторів. – Ред.) – загиблі окупанти. Деякі тіла при цьому звозять КамАЗами на звалище поблизу Херсона й там спалюють», – повідомили в розвідці.

Раніше повідомлялося, що на Херсонському напрямку Збройні сили України завдали удару по командному пункту окупантів, в результаті чого загинули 12 осіб.

11 липня українськими ракетно-артилерійськими підрозділами завдано удар по позиціях окупантів в районі Олешківських Пісків та Таврійська.

10 липня ЗСУ вдарили по військовій частині рашистів в окупованому Херсоні.

9 липня ЗСУ завдали потужного удару по складах окупантів під Херсоном.

Також українські воїни вразили пункт управління 49 армії Росії у Новій Каховці, а також склади з ракетами. За попередніми даними, понад сто знищених, близько 200 поранених окупантів.