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Генштаб підтвердив атаку ЗСУ на нафтобазу окупантів у Калузькій області

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Генштаб підтвердив атаку ЗСУ на нафтобазу окупантів у Калузькій області
Внаслідок атаки на території бази виникла пожежа
фото: Генштаб

18 січня підрозділи Сил спеціальних операцій завдали успішного удару по базі «Роснєфті»

Сили спеціальних операцій Збойних сил України уразили нафтобазу російських окупантів в Калузькій області. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«У ніч на 18 січня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по базі «Роснєфті», що у населеному пункті Людиново Калузької області РФ», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дана нафтобаза входить в АТ «Калуганефтепродукт» та є логістичним центром, що забезпечує підрозділи збройних сил РФ, які беруть безпосередню участь у війні проти України.

Внаслідок атаки на території бази виникла пожежа.

Детальніша інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється.

«Ураження подібних об'єктів створює серйозні логістичні проблеми для армії російського агресора», – наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, сьогодні вночі в РФ були атаковані Калузька та Тульська області.

Наслідки атаки на Тульську область уточнюються.

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Теги: нафтопродукти росія вибух ЗСУ пожежа Генштаб

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