Генштаб підтвердив атаку ЗСУ на нафтобазу окупантів у Калузькій області
18 січня підрозділи Сил спеціальних операцій завдали успішного удару по базі «Роснєфті»
Сили спеціальних операцій Збойних сил України уразили нафтобазу російських окупантів в Калузькій області. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
«У ніч на 18 січня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по базі «Роснєфті», що у населеному пункті Людиново Калузької області РФ», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що дана нафтобаза входить в АТ «Калуганефтепродукт» та є логістичним центром, що забезпечує підрозділи збройних сил РФ, які беруть безпосередню участь у війні проти України.
Внаслідок атаки на території бази виникла пожежа.
Детальніша інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється.
«Ураження подібних об'єктів створює серйозні логістичні проблеми для армії російського агресора», – наголосили в Генштабі.
Нагадаємо, сьогодні вночі в РФ були атаковані Калузька та Тульська області.
Наслідки атаки на Тульську область уточнюються.
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