У Харкові прогриміли вибухи: місто під атакою дронів

Наслідки атаки уточнюються

У ніч на 24 січня російські терористичні війська атакували Харків безпілотниками типу «шахед». Як повідомила місцева влада, ворожий дрон влучив в Індустріальному районі міста, пише «Главком».

Наразі відомо про одне влучання. Наслідки атаки уточнюються. Інформації про постраждалих станом на цю хвилину не надходило.

Водночас повідомляється, що ще одна група ворожих безпілотників рухається у напрямку міста.

Нагадаємо, російські терористи завдали ударів по Харкову. Унаслідок ворожих обстрілів загинула людина, ще 11 отримали поранення та зазнали гострої стресової реакції