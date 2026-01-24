Головна Країна Події в Україні
У Харкові прогриміли вибухи: місто під атакою дронів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Харкові прогриміли вибухи: місто під атакою дронів
Дрони атакують Харків
Наслідки атаки уточнюються

У ніч на 24 січня російські терористичні війська атакували Харків безпілотниками типу «шахед». Як повідомила місцева влада, ворожий дрон влучив в Індустріальному районі міста, пише «Главком».

Наразі відомо про одне влучання. Наслідки атаки уточнюються. Інформації про постраждалих станом на цю хвилину не надходило.

Водночас повідомляється, що ще одна група ворожих безпілотників рухається у напрямку міста. 

Нагадаємо, російські терористи завдали ударів по Харкову. Унаслідок ворожих обстрілів загинула людина, ще 11 отримали поранення та зазнали гострої стресової реакції

Харків обстріл

Жителі району також мають можливість отримати консультацію телефоном
Допомога постраждалим від атаки 20 січня у Дніпровському районі: адреса штабу
20 сiчня, 13:17
Росіяни атакували Слобідський район міста
Окупанти атакували Харків: є загибла, понад десяток поранених
19 сiчня, 19:00
Росія атакувала Хмельниччину: виникла пожежа на підприємстві
Росія атакувала Хмельниччину: виникла пожежа на підприємстві
18 сiчня, 06:12
Наслідки обстрілу Сум
Рятувальники показали кадри наслідків удару авіабомбами по Сумах
18 сiчня, 02:41
Половина багатоквартирних будинків Києва, майже 6 тисяч, наразі без теплопостачання
Комунальники Києва отримали команду зливати воду з опалення: що відомо на цей час
9 сiчня, 13:50
РФ вдарила по багатоповерхівці у Харкові
РФ цинічно виправдала удар по Харкову
2 сiчня, 19:24
Наслідки атаки на Запоріжжя
Запоріжжя. З'явились кадри наслідків ворожого обстрілу
2 сiчня, 01:19
Біля дитячого садочка доньки Наталії Могилевської стався приліт
Росіяни влучили поруч із дитсадком доньки Наталії Могилевської 
29 грудня, 2025, 10:38
14 листопада ворожий «шахед» упав безпосередньо перед поліклінічним корпусом
Півтора місяця після атаки: який вигляд має столичний Інститут отоларингології (фото)
25 грудня, 2025, 11:44

Події в Україні

Атака на Дніпропетровщину: є загиблий, серед поранених – дитина
Атака на Дніпропетровщину: є загиблий, серед поранених – дитина
Лінія фронту станом на 23 січня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 23 січня 2026. Зведення Генштабу
Переговори в Абу-Дабі, надбавки енергетикам, внесено заставу за Тимошенко. Головне за 23 січня 2026
Переговори в Абу-Дабі, надбавки енергетикам, внесено заставу за Тимошенко. Головне за 23 січня 2026
Прощання з Олексієм Брехтом. Донька загиблого екскерівника «Укренерго» звернулася до енергетиків
Прощання з Олексієм Брехтом. Донька загиблого екскерівника «Укренерго» звернулася до енергетиків
Партнери у форматі G7+ узгодили підтримку енергетики України
Партнери у форматі G7+ узгодили підтримку енергетики України

Новини

Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
Вчора, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
Вчора, 19:34
Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
22 сiчня, 21:47
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
22 сiчня, 20:55
МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці
22 сiчня, 18:35
День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
22 сiчня, 07:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
