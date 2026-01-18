Головна Країна Події в Україні
У Харкові «шахед» влучив у приватний будинок: загинула 20-річна дівчина

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Харкові «шахед» влучив у приватний будинок: загинула 20-річна дівчина
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Наслідки атаки уточнюються, екстрені служби продовжують роботу на місці удару

У ніч проти 18 січня російський ударний безпілотник «Шахед» атакував Холодногірський район Харкова. Про це повідомили міський голова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише «Главком».

За попередніми даними, БпЛА влучив у приватний житловий будинок, на місці виникла пожежа. Під завалами могли перебувати люди, тому до ліквідації наслідків одразу залучили рятувальників ДСНС та медиків.

Станом на 02:15 підтверджено загибель 20-річної дівчини. Ще одна жінка дістала поранення та отримує необхідну медичну допомогу. Крім того, 41-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Наслідки атаки уточнюються, екстрені служби продовжують роботу на місці удару.

Нагадаємо, протягом 17 січня Харків зазнав серії цілеспрямованих атак з боку РФ по об’єктах критичної інфраструктури. Ворог застосовував ударні безпілотники, зокрема типу «Молнія», завдаючи ударів по Індустріальному, Слобідському та Основ’янському районах міста.

Внаслідок обстрілів пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури, що забезпечують місто теплом та електроенергією. 

