У Венесуелі введено надзвичайний стан

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
У Венесуелі введено надзвичайний стан
Ніколас Мадуро ввів надзвичайний стан у Венесуелі
фото: Reuters

Влада Венесуели заявила про військову агресію з боку Сполучених Штатів

Президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ про введення надзвичайного стану в країні. Про це заявив міністр закордонних справ Венесуели Іван Гіль Пінто, передає «Главком».

За словами міністра, Венесуела зазнала військової агресії з боку Сполучених Штатів, у зв’язку з чим президент країни ввів надзвичайний стан.

Пінто стверджує, що атакам піддалися об’єкти в столиці Каракасі, а також у штатах Міранда, Арагуа та Ла-Гуайра. Інших деталей щодо масштабів пошкоджень і можливих жертв наразі не повідомляється.

«Метою цього нападу є ніщо інше, як захоплення стратегічних ресурсів Венесуели, зокрема нафти та корисних копалин, для силового порушення політичної незалежності країни», – написав Пінто.

Венесуела вже розгорнула власні Збройні сили, а дипломати подадуть скарги до Ради Безпеки ООН, генерального секретаря ООН, Співдружності Латиноамериканських та Карибських країн (CELAC) та інших організацій з вимогою засудити та притягнути до відповідальності уряд США.

Нагадаємо, вранці 3 січня мешканці столиці Венесуели, Каракасу, почули вибухи. За даними ЗМІ, над містом також помічені американські гелікоптери.

Раніше президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про готовність розпочати наземну операцію у Венесуелі з метою змусити президента країни Ніколаса Мадуро залишити посаду. Як інструменти тиску, Вашингтон розглядав розширення санкцій проти Венесуели, посилення військової присутності США в регіоні, а також проведення ударів по суднах, які, за твердженнями американської сторони, причетні до незаконного обігу наркотиків у Тихому океані та Карибському морі.

Кампанія «максимального тиску» адміністрації Дональда Трампа на режим Ніколаса Мадуро вже принесла перші масштабні результати на морі. Дедалі більше нафтових танкерів відмовляються заходити у венесуельські порти, побоюючись примусового захоплення суден американськими військовими. Станом на початок січня 2026 року щонайменше сім великих танкерів уже змінили курс або зупинилися у відкритому морі, не наважуючись продовжувати шлях. Ситуація загострилася після того, як у грудні 2025 року сили США провели зухвалі операції в міжнародних водах.

Перше судно Skipper було затримане в середині грудня за звинуваченням у транспортуванні підсанкційної нафти. Наразі воно перебуває під вартою біля узбережжя Техасу (Галвестон), де очікується конфіскація 1,8 млн барелів сировини. Другий танкер Centuries під прапором Панами був захоплений 19 грудня. 

