У Сумах 13-річний хлопець врятував пасажирів автобуса після ракетного удару

Через атаку підліток зазнав поранень – три уламки влучили йому в голову

Після ракетного удару в Сумах спалахнув пасажирський автобус, у якому перебували 13-річний Кирило Ілляшенко та його мама. Через заблоковані двері пасажири опинилися в пастці. Попри поранення, Кирило зумів вибратися з охопленого вогнем транспорту через розбите вікно та допоміг врятувати інших людей, які залишалися всередині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на в.о. міського голови Сум Артема Кобзара.

Унаслідок обстрілу хлопець зазнав поранень – три уламки влучили йому в голову. Один із них медики вже дістали, решту ще мають обстежити. Наразі Кирило перебуває під наглядом лікарів.

За словами матері хлопця, Марини, медичні обстеження ще тривають. Жінка також дістала поранення – уламки скла пошкодили її обличчя. Загрози життю немає, і вона вже повернулася додому.

Відомо, що Кирило – учень восьмого класу Сумської школи №4. Також він займається вільною боротьбою в дитячо-юнацькій спортивній школі «Факел».

13-річний Кирило Ілляшенко фото: Борислав Береза/Facebook

Нагадаємо, під час ракетного удару по Сумах у неділю, 13 квітня, загинув водій тролейбуса і більшість пасажирів. Як інформує «Главком», про це повідомляє сумське комунальне підприємство «Електроавтотранс».

«Сьогодні водій КП СМР «Електроавтотранс» Микола Леон зробив свій останній рейс… Разом із більшістю пасажирів він загинув під час чергової ворожої атаки на місто Суми… Подвійний удар не залишив шансів вижити безневинним людям, які їхали у своїх справах сонячним святковим днем», – ідеться в повідомленні.

Раніше Мер Конотопа зробив гучну заяву про удар по Сумах. Міський голова Конотопа Артем Семеніхін вимагає від голови Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха та начальника обласного управління Служби безпеки України Олега Красношапки скласти свої повноваження через нібито причетність до російського обстрілу Сум. Як інформує «Главком», про це він сказав у відео у своїх соцмережах.