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Росія повинна змиритися з думкою про невідворотність сили України – Зеленський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Росія повинна змиритися з думкою про невідворотність сили України – Зеленський
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами президента, мир може бути досягнутий, коли «реальність змусить Росію змиритися з нашими можливостями»

Україна має чим та буде відповідати на російські удари по цивільних обʼєктах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Президент пригадав ворожий удар по Сумах 13 квітня. Тоді РФ ударила «Іскандерами» по центральній частині міста.

«Нам є чим відповідати на такі удари, і ми не залишимо просто у спокої на цій землі сволоту, яка вбиває наших людей. Ми маємо на це повне право. Це абсолютно справедливо – відповідати вбивцям так, як вони заслуговують», – каже він.

Глава нашої держави наголосив, що РФ повинна змиритися з думкою про невідворотність сили України.

«І справжній надійний мир може бути досягнутий саме тоді, коли реальність змусить Росію змиритися з нашими можливостями. Наші дрони, українські ракети, наша артилерія, українські снаряди, наша техніка – усе, що виробляє Україна, – захищатиме Україну, життя наших людей, нашу державу», – наголосив український лідер.

Нагадаємо, український оборонно-промисловий комплекс виробляє понад тисячу видів зброї: від снарядів для артилерії до ракет і далекобійної зброї.

Як зазначив президент, понад 40% усієї зброї, що застосовується на фронті, вироблено в Україні. Зеленський наголосив, що для гарантування своєї безпеки Україна збільшуватиме виробництво зброї самостійно та разом із партнерами.

Як відомо, 13 квітня, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки Росії на цей час становить 35 людей.

У приміщенні Конгрес-центру СумДУ в Сумах, який зруйнували російські терористи, об 11:00 була запланована дитяча вистава.

До слова, США не підпишуть заяву G7 із засудженням російського удару по Сумах 13 квітня. Адміністрація президента Дональда Трампа повідомила, що не може підписати заяву із засудженням удару РФ по центрі міста Суми, бо «працює над збереженням простору для переговорів про мир».

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Теги: Суми Володимир Зеленський

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