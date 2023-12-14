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Окупанти зранку обстріляли Херсон: є постраждала

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Окупанти зранку обстріляли Херсон: є постраждала
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У пораненої діагностували вибухову травму та уламкові поранення грудної клітки

Російські військові зранку обстріляли Херсон, поранень зазнала жінка. Про це повідомила Херсонська ОВА у Telegram.

Через обстріл окупантів постраждала літня жінка 1943 року народження. У неї діагностували вибухову травму та уламкові поранення грудної клітки. Медики на місці надали потерпілій медичну допомогу. Від госпіталізації вона відмовилася.

Нагадаємо, у Херсонській області внаслідок нічного обстрілу ракетою типу С-300 під завалами приватного будинку загинула 63-річна жінка. За даними слідства, 13 грудня близько 23:45 військові РФ обстріляли село Миролюбівка Херсонського району. Пошкоджено приватні будинки, навчальний заклад, частково зруйнована будівля місцевої амбулаторії.

Як відомо, триває 659-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 120 бойових зіткнень.

Теги: обстріл Херсон

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