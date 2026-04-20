У Туапсе атаковано НПЗ

glavcom.ua
Внаслідок атаки на нафтопереробному заводу у Туапсе розгорілася масштабна пожежа

Вночі 20 квітня безпілотники атакували Краснодарський край у Росії. Вибухи пролунали над Туапсе, Геленджиком та Анапою. Про це пише «Главком».

За словами очевидців, найголосніше зараз у районі Туапсе. Як повідомляють моніторингові канали, у Туапсе уражено НПЗ. На обʼєкті розгорілася масштабна пожежа.

Раніше в аеропортах Краснодара та Геленджика були введені тимчасові обмеження на виліт та посадку літаків.

Туапсинський нафтопереробний завод (ТНПЗ) – найстаріше і стратегічно важливе підприємство «Роснефти» на узбережжі Чорного моря. Завод працює в єдиному зв'язку з експортним морським терміналом, що дозволяє відправляти близько 90% продукції за кордон.

Як відомо, безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки та оборони вразили низку інфраструктурних обʼєктів нафтотермінала порту Туапсе у Краснодарському краю РФ. Нафтотермінал є єдиним виробничим комплексом разом із Туапсинським НПЗ. 

Нагадаємо, у російському місті Туапсе у Краснодарському краї вночі 16 квітня місцеві жителі повідомили про атаку безпілотників.

До слова, Служба безпеки спільно військовослужбовцями Першого окремого центру безпілотних систем ЗСУ знищили цистерни з нафтопродуктами ворога поблизу тимчасово окупованого Луганська.

Як зазначається, під час розвідувальної роботи співробітники Служби безпеки встановили, що на залізничних станціях поблизу Луганська противник накопичив вантажні ешелони з пальним, призначеним для забезпечення російської військової техніки. Після підтвердження цілей та передачі координат підрозділам Сил безпілотних систем по ворожих об’єктах було завдано високоточних ударів із застосуванням дронів FP-2 компанії Fire Point.

