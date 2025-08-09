У Херсоні росіяни скинули вибухівку на дитину

Поранення отримав 13-річний хлопець

Окупанти продовжують терор цивільного населення. У Херсоні російські терористи атакували з безпілотника дитину. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає «Главком».



За словами очільника Херсонської ОВА, ворог скинув вибухівку на 13-річного хлопчика, який йшов вулицею. Він отримав вибухову травму, уламкові поранення ноги та руки.

Постраждалого доставили до лікарні. Медики надають дитині всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, Росія масовано атакувала Херсонську область, внаслідок чого загинули дві людини, ще чотири особи, серед яких є дитина, дістали поранень.

У Бериславі через ворожі атаки загинув 75-річний цивільний чоловік. В Херсоні важкі травми отримала літня жінка внаслідок артилерійського обстрілу.

Пізніше він розповів, що 78-річна мешканка Херсону, яка отримала важкі поранення внаслідок ворожого обстрілу центральної частини міста, померла в лікарні.

До слова, російські військові атакували Херсон із авіації, внаслідок чого є влучання в районі мосту.