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У Хмельницькій області пролунали вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Хмельницькій області пролунали вибухи
фото з відкритих джерел

У Хмельницькій області під час повітряної тривоги працювали сили ППО

У ніч проти 14 листопада у Хмельницькій області пролунали вибухи. Зокрема, йшлося про вибухи у Старконі. Про це повідомляють моніторингові канали.

Пізніше перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін заявив, що у Хмельницькій області під час повітряної тривоги працювали сили ППО. 

Інформації про постраждалих або пошкодження інфраструктури не надходило. 

Нагадаємо, 12 листопада на Харківщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що росіяни вдарили по Шевченківському району Харкова.

«Є пошкодження цивільної інфраструктури. Попередньо – без постраждалих. Профільні служби працюють на місці влучання», – написав начальник ОВА.

Як повідомлялося, російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківщини.

Зокрема, під ударами окупантів опинилися Малі Проходи Харківського району, Стариця та Вовчанські Хутори Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району та інші населені пункти.

На дорозі між селами Гракове та Мосьпанове Чугуївського району на вибухонебезпечний предмет наїхало вантажне авто. Водій 47 років зазнав поранення та був госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Теги: окупанти росіяни Хмельниччина вибух

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