В Одесі група людей напала на авто ТЦК, троє військовозобов’язаних втекли

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Група осіб пошкодила вікна автомобіля
колаж: glavcom.ua (ілюстративний)

«Усі учасники інциденту будуть ідентифіковані та їхні дії будуть кваліфіковані відповідно до діючого українського законодавства»

Сьогодні, 5 травня, в Одесі стався напад на службовий автомобіль ТЦК та СП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.

«Під час перевезення військовозобов’язаних до Одеського мобілізаційного центру для проходження військово-лікарської комісії, два цивільні автомобілі заблокували рух службового транспорту, після чого групою невстановлених осіб було пошкоджено вікна автомобіля та розпилено газ подразнювальної дії всередину салону службового авто. Вказані дії створили реальну загрозу життю та здоров’ю військовослужбовців супроводу та осіб, що перебували в транспорті», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що характер дій нападників може свідчити, що це було заздалегідь сплановано, щоб допомогти групі військовозобов’язаних ухилитися від служби. Під час інциденту троє з них скористалися ситуацією та втекли.

«Подібні дії можуть бути розцінені як умисне перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України. Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП ініціює клопотання перед правоохоронними органами щодо встановлення та притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до організації та виконання протиправних дій. Усі учасники інциденту будуть ідентифіковані та їхні дії будуть кваліфіковані відповідно до діючого українського законодавства», – додається у заяві.

Нагадаємо, у Чернівецькій області 29-річному місцевому жителю повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство військовослужбовців та хуліганстві.

До слова, у Кропивницькому під час перевірки військово-облікових документів сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій, намагаючись залишити місце події, наїхав на військовослужбовця ТЦК.

Як повідомлялося, з 24 лютого 2022 року в Україні зафіксовано понад шість сотень нападів на представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час виконанням ними службових обов’язків. Загалом на військових ТЦК було вчинено 620 нападів. Найбільше – у Харківській області (69), Києві (53) та Дніпропетровській області (45).

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

