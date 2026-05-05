В Одесі група людей напала на авто ТЦК, троє військовозобов’язаних втекли

Сьогодні, 5 травня, в Одесі стався напад на службовий автомобіль ТЦК та СП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.

«Під час перевезення військовозобов’язаних до Одеського мобілізаційного центру для проходження військово-лікарської комісії, два цивільні автомобілі заблокували рух службового транспорту, після чого групою невстановлених осіб було пошкоджено вікна автомобіля та розпилено газ подразнювальної дії всередину салону службового авто. Вказані дії створили реальну загрозу життю та здоров’ю військовослужбовців супроводу та осіб, що перебували в транспорті», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що характер дій нападників може свідчити, що це було заздалегідь сплановано, щоб допомогти групі військовозобов’язаних ухилитися від служби. Під час інциденту троє з них скористалися ситуацією та втекли.

«Подібні дії можуть бути розцінені як умисне перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України. Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП ініціює клопотання перед правоохоронними органами щодо встановлення та притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до організації та виконання протиправних дій. Усі учасники інциденту будуть ідентифіковані та їхні дії будуть кваліфіковані відповідно до діючого українського законодавства», – додається у заяві.

Нагадаємо, у Чернівецькій області 29-річному місцевому жителю повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство військовослужбовців та хуліганстві.

До слова, у Кропивницькому під час перевірки військово-облікових документів сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій, намагаючись залишити місце події, наїхав на військовослужбовця ТЦК.

Як повідомлялося, з 24 лютого 2022 року в Україні зафіксовано понад шість сотень нападів на представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час виконанням ними службових обов’язків. Загалом на військових ТЦК було вчинено 620 нападів. Найбільше – у Харківській області (69), Києві (53) та Дніпропетровській області (45).