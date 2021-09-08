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    Події в Україні

    У Києві хуліган бігав по дахах автомобілів (відео)

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    Чоловіка затримали перехожі - У Києві хуліган бігав по дахах автомобілів (відео)

    Чоловіка затримали перехожі

    Фото з відкритих джерел

    Правопорушника затримали небайдужі громадяни

    У Києві, на столичному проспекті Перемоги, неадекватний чоловік бігав по дахах автомобілів, які стояли в заторі.

    Відповідне відео з'явилося на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    «Це що за черговий тік-токер бігає по чужим автівкам?» – написав автор допису.

    Молодика затримали перехожі.

    «Виявляється, що особу, яка стрибала по автівкам, затримали небайдужі громадяни. Кажуть, що або психоз якийсь, або перебрав з наркотою. Так чи інакше, пошкоджено близько 10 автівок. Дострибався», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, на Одеській трасі рано-вранці 8 вересня сталася ДТП за участі майора поліції та вантажівки.

    Раніше у Голосіївському районі столиці зіштовхнулись два автомобілі. За попередньою інформацією винуватцем ДТП став п’яний водій, який начебто заснув за кермом і виїхав на зустрічну смугу.

    Теги: ДТП Київ водій автомобіль
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    У Києві хуліган бігав по дахах автомобілів (відео)