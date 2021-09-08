У Києві хуліган бігав по дахах автомобілів (відео)

Правопорушника затримали небайдужі громадяни

У Києві, на столичному проспекті Перемоги, неадекватний чоловік бігав по дахах автомобілів, які стояли в заторі.

Відповідне відео з'явилося на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

«Це що за черговий тік-токер бігає по чужим автівкам?» – написав автор допису.

Молодика затримали перехожі.

«Виявляється, що особу, яка стрибала по автівкам, затримали небайдужі громадяни. Кажуть, що або психоз якийсь, або перебрав з наркотою. Так чи інакше, пошкоджено близько 10 автівок. Дострибався», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Одеській трасі рано-вранці 8 вересня сталася ДТП за участі майора поліції та вантажівки.

Раніше у Голосіївському районі столиці зіштовхнулись два автомобілі. За попередньою інформацією винуватцем ДТП став п’яний водій, який начебто заснув за кермом і виїхав на зустрічну смугу.