У Києві хуліган бігав по дахах автомобілів (відео)
Чоловіка затримали перехожі
Правопорушника затримали небайдужі громадяни
У Києві, на столичному проспекті Перемоги, неадекватний чоловік бігав по дахах автомобілів, які стояли в заторі.
Відповідне відео з'явилося на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
«Це що за черговий тік-токер бігає по чужим автівкам?» – написав автор допису.
Молодика затримали перехожі.
«Виявляється, що особу, яка стрибала по автівкам, затримали небайдужі громадяни. Кажуть, що або психоз якийсь, або перебрав з наркотою. Так чи інакше, пошкоджено близько 10 автівок. Дострибався», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Одеській трасі рано-вранці 8 вересня сталася ДТП за участі майора поліції та вантажівки.
Раніше у Голосіївському районі столиці зіштовхнулись два автомобілі. За попередньою інформацією винуватцем ДТП став п’яний водій, який начебто заснув за кермом і виїхав на зустрічну смугу.