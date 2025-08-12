Головна Техно Девайси
У Туреччині з'явився надводний дрон-вбивця

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
У Туреччині з'явився надводний дрон-вбивця
БПЛА Talay було презентовано у Туреччині
фото: turkhaber.com

У Туреччині представлений перший у світі надводний дрон Talay

Турецька компанія Solid Aero показала морський повітряний апарат у вигляді безпілотного дрона-камікадзе під назвою Talay. Він здатний знищувати цілі, рухаючись низько над водою. Про це пише «Главком» із посиланням на Turkhaber.

«Турецька компанія розробила Talay – багатоцільовий дрон, здатний таємно «послизати» над морською поверхнею на висоті всього 3 метрів. При цьому використовується технологія екраноплану» – йдеться у матеріалі. 

  • Призначений для морських і прибережних операцій
  • Швидкість – до 200 км/год
  • Час у повітрі – до 3 годин
  • Вантажопідйомність – до 30 кг (датчики або боєприпаси)

Оснащений штучним інтелектом – він може здійснювати низку функцій. Завдяки польоту в режимі екранного ефекту, Talay дуже складно виявити – це може радикально змінити підхід до морських військових стратегій. Новий дрон Talay можна буде використовувати для патрулювання, розвідки, завдання ударів або перевезення вантажів, а рій таких апаратів може стати реальною загрозою для великих кораблів.

Нагадаємо, Туреччина продемонструвала закамуфльовану систему запуску ракет.  Турецька компанія Roketsan представила на міжнародній виставці IDEF у Стамбулі інноваційну ракетну систему, замасковану під стандартний вантажний контейнер. 

Раніше стало відомо, що Туреччина представила свою першу гіперзвукову балістичну ракету Tayfun Block 4. Новий вид озброєння було показано на міжнародній виставці озброєнь IDEF 2025 у Стамбулі.

Теги: Туреччина боєприпаси безпілотник дрон

