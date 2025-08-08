У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку

Громадяни можуть виходити з укриття

Станом на 17:06 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістичного озброєння. О 17:25 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму після атаки дронів виникли пожежі в районі електропідстанції «Титан» в Армянську.

До слова, минулого місяця українськими безпілотниками було уражено 23,4 тис. ворожих цілей, левова частка з яких була за рахунок FPV-дронів та нічних бомберів, ефективність яких зростає.