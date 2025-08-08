Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
колаж: glavcom.ua

Громадяни можуть виходити з укриття

Станом на 17:06 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістичного озброєння. О 17:25 тривогу було скасовано. 

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму після атаки дронів виникли пожежі в районі електропідстанції «Титан» в Армянську.

До слова, минулого місяця українськими безпілотниками було уражено 23,4 тис. ворожих цілей, левова частка з яких була за рахунок FPV-дронів та нічних бомберів, ефективність яких зростає.

Читайте також:

Теги: тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку
15 липня, 14:18
У Києві повітряна тривога через загрозу БпЛА тривала понад годину
У Києві повітряна тривога через загрозу БпЛА тривала понад годину
11 липня, 21:15
На Київщині та низці областей лунала повітряна тривога через загрозу безпілотників
На Київщині та низці областей лунала повітряна тривога через загрозу безпілотників
11 липня, 08:02
О 09:10 стало відомо, що надзвичайники врятували чоловіка у Шевченківському районі столиці
Атака на Київ: постраждало сім районів, є жертва (фото)
21 липня, 12:11
В Україні повторна масштабна повітряна тривога тривала пів години
В Україні повторна масштабна повітряна тривога тривала пів години
28 липня, 09:16
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку
31 липня, 14:14
У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
4 серпня, 21:38
У Києві повітряна тривога тривала 10 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 10 хвилин
Вчора, 13:16
У Києві тривога тривала 30 хвилин
У Києві тривога тривала 30 хвилин
Сьогодні, 09:33

Події в Україні

Росія вбила на Херсонщині дві людини, ще кілька осіб дістали поранень
Росія вбила на Херсонщині дві людини, ще кілька осіб дістали поранень
У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
На Волині натовп розбив службове авто ТЦК
На Волині натовп розбив службове авто ТЦК
Бойова медикиня Марина Гриценко загинула на фронті
Бойова медикиня Марина Гриценко загинула на фронті
У Харкові виникла пожежа в офісній будівлі через атаку БпЛА: постраждали люди
У Харкові виникла пожежа в офісній будівлі через атаку БпЛА: постраждали люди
У Криму після атаки БпЛА спалахнула пожежа біля підстанції «Титан»
У Криму після атаки БпЛА спалахнула пожежа біля підстанції «Титан»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2025
43K
Командувач армійської авіації розповів, хто придумав використовувати спортивні Як-52 для збивання «шахедів»
17K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12K
Стало відомо, хто успадкував майно народного артиста і ексдепутата Яна Табачника
4910
Житлова криза в Іспанії поглиблюється: як реагують місцеві мешканці

Новини

Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Сьогодні, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Вчора, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Вчора, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
6 серпня, 18:08

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua