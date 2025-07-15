В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку
Громадяни можуть виходити з укриття
Станом на 13:57 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт винищувача МіГ-31К. О 14:15 тривогу було скасовано.
Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:
Нагадаємо, уночі російські загарбники атакували медичний заклад у Шосткинській громаді. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа. Окрім лікарні, пошкоджено кілька багатоповерхівок та нежитлове приміщення.
До слова, російські терористи атакували Гуляйполе в Запорізькій області. Постраждали дві людини.
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