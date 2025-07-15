В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку

Громадяни можуть виходити з укриття

Станом на 13:57 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт винищувача МіГ-31К. О 14:15 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, уночі російські загарбники атакували медичний заклад у Шосткинській громаді. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа. Окрім лікарні, пошкоджено кілька багатоповерхівок та нежитлове приміщення.

До слова, російські терористи атакували Гуляйполе в Запорізькій області. Постраждали дві людини.