Кличко перевірив, як відремонтували пошкоджені будинки у Києві (фото)

Віталій Кличко відвідав будинки, які були найбільш пошкоджені російськими обстрілами

Минулого року у столиці відновили 11 будинків, цього року – ще три

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як в Подільському районі відремонтували три житлових будинки з найбільш пошкоджених російськими обстрілами. Також мер Києва перевірив, як триває відновлення двох багатоповерхівок у Шевченківському районі. Про це повідомляє пресслужба мера Кличка.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Відновлювальні роботи в будинку на проспекті Свободи та двох будинках на вулиці Межовій у Подільському районі завершені. Ці п’ятиповерхівки 1960-х років будівництва постраждали одночасно. В березні минулого року, в результаті обстрілу російських варварів, ракета вибухнула за кілька метрів від будівель», – зазначив мер Києва.

Вибуховою хвилею і уламками вибило вікна та дверні балконні блоки, вхідні двері до під’їздів. Були зруйновані системи внутрішніх комунікацій, конструкції даху та покрівля. З’явилися тріщини на сходових клітинах та перегородках, стиках панелей, по кутах будівель усередині. На сьогодні будинки повністю оновлені, мають і сучасний утеплений фасад, у переважній більшості квартир зробили аварійний ремонт.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відновлення двох багатоповерхівок на вулиці Глибочицькій у Шевченському районі досі триває. В один житловий будинок російська ракета влучила навесні минулого року, в сусідній – влітку.

«Роботи там масштабні, бо були значні руйнування. Будівельники на цих об’єктах посилено працюють, щоб завершити відновлювальні роботи до середини липня цього року», – зазначив Віталій Кличко.

12 фото На весь екран





















Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як відремонтували пошкоджені в результаті російських обстрілів будинки фото: kyiv.klichko.org

Зазначимо, що відновлення 17-ти найбільш пошкоджених російськими обстрілами житлових будинків розпочали на початку літа минулого року. Це, зокрема, будинки в Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах столиці. Минулого року відновили 11 будинків, цього року – ще три, які Кличко сьогодні оглянув.

Також днями до ушкоджених додалася ще одна багатоповерхівка в Святошинському районі, куди влучили уламки російського дрону. Цей будинок місто теж оперативно відновлюватиме.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Загалом у Києві ракетними обстрілами пошкоджені майже 700 будівель – інфраструктурних, соціальних об’єктів та житлових будинків. Вони зазнали пошкоджень різного ступеню. На відновлювальні роботи столиця виділила з резервного фонду міського бюджету понад 600 млн грн. Ще 200 млн грн виділив уряд.

Нагадаємо, що в столиці на Володимирській гірці мер Віталій Кличко разом з мером Брюсселя Філіпом Клозом започаткували «Алею друзів Києва». Чиновники висадили два перших дерева – як символ дружби та перемоги України й демократичного світу над російською агресією.