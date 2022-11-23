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Нардепи пропонують Раді заборонити діяльність РПЦ в Україні: законопроєкт

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нардепи пропонують Раді заборонити діяльність РПЦ в Україні: законопроєкт
Метою законопроєкту є запобігання загрозам національній безпеці України
СБУ

Проєктом передбачається повна заборона будь-яких релігійних організацій та установ, які входять до складу РПЦ

Нардепи від фракції «Європейська Солідарність» зареєструвала проєкт закону, що має на меті заборону діяльністі Російської православної церкви на території України. Про це повідомляє нардепка Ірина Фріз.

Законопроєктом передбачається повна заборона будь-яких релігійних організацій та установ, які входять до складу чи визнають у будь-якій формі підлеглість у канонічних, організаційних, інших питаннях РПЦ.

Зазначається, що метою законопроєкту є запобігання загрозам національній безпеці України та забезпечення порядку, «адже занадто довго РПЦ проводила відверту антиукраїнську та диверсійну діяльність і адвокатувала всі дії злочинного російського режиму».

«Діяльність православних релігійних організацій в Україні має проводитись з урахуванням Патріаршого та Синодального Томосу, наданого Українській православній церкві та українській державі», – додала Фріз.

Нагадаємо, 22 листопада Служба безпеки України провела обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві.

Сьогодні СБУ повідомила результати обшуків.

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фото: СБУ

Прессекретар кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав обшуки в Києво-Печерській лаврі «черговою ланкою в ланцюзі воєнних дій, які проводить Київ проти російського православ'я».

Також 22 листопада Служба безпеки України проводила обшуки на території монастирів Рівненщини. Як стало відомо, у Корецькому Свято-Троїцькому монастирі виявили пропагандистські матеріали. Там знайшли літературу «Беседы о русской земле», газети «Русский вестник» та «Русский дом». 

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Теги: війна росія окупанти Україна Російська православна церква в Україні

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