У Кривому Розі автівка «Укрпошти» злетіла у розриту яму тепловиків

За попередніми даними, кур'єр не зазнав серйозних травм

У Довгинцівському районі Кривого Рогу, в мікрорайоні Ластівка, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі службового автомобіля «Укрпошти». Через ожеледицю та незавершені ремонтні роботи комунальників кур'єрська автівка опинилася у глибокій розритій траншеї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Свої.

Інцидент стався на одній із внутрішньоквартальних доріг мікрорайону. Ймовірною причиною стало те, що водій не впорався з керуванням на слизькій ділянці дороги, яку не було оброблено протиожеледною сумішшю.

За попередніми даними, кур'єр не зазнав серйозних травм, проте транспортний засіб потребує спецтехніки для евакуації з пастки.

Нагадаємо, сервіс таксі Bolt із 20 лютого відновлює цілодобову роботу у ще 24 містах. Рішення було ухвалено після урядової постанови та публічного звернення президента щодо підтримки населення в умовах енергетичної кризи. Загалом послугами Bolt уночі можна буде скористатися у 28 містах. Мова про Білу Церкву, Вінницю, Дніпро, Дрогобич, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Кам’янське, Кам’янець-Подільський, Кривий Ріг, Кременчук, Кропивницький, Луцьк, Миколаїв, Одесу, Полтаву, Рівне, Суми, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Черкаси, Чернівці та Чернігів. Раніше компанія повідомляла, що працюватиме цілодобово лише у Львові, Ужгороді, Мукачеві та Києві.