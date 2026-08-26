У Кривому Розі загинули троє гірників на шахті

Волинець наголосив, що підтвердилася інформація про щонайменше трьох загиблих гірників на шахті

На шахті обірвалась баддя для спуску та підйому працівників

Сьогодні, 26 серпня, у Кривому Розі на шахті Криворізька (Родіна) загинули троє гірників. Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, передає «Главком».

«Близько 4:00 ранку на шахті Криворізька (Родіна) обірвалась баддя для спуску та підйому працівників», – йдеться у повідомленні.

Волинець наголосив, що підтвердилася інформація про щонайменше трьох загиблих гірників на шахті.

«Нагадаю, що напередодні початку повномасштабної війни Незалежна профспілка гірників України звертала увагу силових структур, правоохоронних органів, служби Держпраці на демонстративне порушення адміністрацією Криворізького залізорудного комбінату норм безпеки праці, на щоденні загрози для життя та здоров’я працівників шахт комбінату. Ще восени 2020 року службою Держпраці на підструктурних підрозділах КЗРК були виявлені 190 порушень трудового законодавства», – додається у заяві.

Голова Незалежної профспілки гірників додав: «Всім відомо, що сьогоднішній випадок далеко не перший, і, що жахливо – не останній, якщо адміністрація підприємства продовжить експлуатувати техніку, людей, максимально цинічно порушуючи норми безпеки, переживаючи лише за особисте збагачення».

До слова, у ніч проти 26 серпня російський безпілотник атакував автомобіль із працівниками шахт ДТЕК у Дніпропетровській області. Унаслідок удару загинули двоє шахтарів.