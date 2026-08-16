РФ вдарила по Україні балістикою, Підмосков'я у вогні, Магучіх - чемпіонка Європи: головне за ніч 16 серпня
Дайджест новин, які сталися у ніч на 16 серпня 2026 року
Ніч на 16 серпня відзначилася масованим балістичним ударом по Україні – під атакою Київ, Кривий Ріг і Кременчук. Водночас дрони вразили одразу два склади Wildberries під Москвою, а Ярослава Магучіх стала чемпіонкою Європи з легкої атлетики. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 16 серпня.
Росія вдарила балістикою: під атакою Київ, Кривий Ріг і Кременчук
Росія завдала балістичного удару по кількох містах України – під атакою опинилися Київ, Кривий Ріг і Кременчук.
Дрони вразили два склади Wildberries під Москвою
Безпілотники вдарили одразу по двох об'єктах Wildberries у Підмосков'ї. У Коледіно розташований найбільший хаб маркетплейсу, а «Північне Домодєдово» – один із найсучасніших логопарків класу А в регіоні.
Магучіх стала чемпіонкою Європи попри погодні умови
Ярослава Магучіх здобула золото чемпіонату Європи зі стрибків у висоту – попри складні погодні умови під час змагань.
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