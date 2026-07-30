Масована атака на Україну: ворог завдає ударів по кількох регіонах

У столиці пролунали вибухи, після удару виникла пожежа

У ніч на 30 липня в Україні оголосили масовану повітряну тривогу через загрозу застосування балістики – з 01:08 сирени пролунали в Києві, а невдовзі загроза поширилася на низку інших регіонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

КМВА закликала мешканців столиці негайно скористатися найближчими укриттями та залишатися там до завершення небезпеки, наголосивши, що ігнорувати сигнали тривоги не можна.

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Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок падіння уламків у Святошинському районі сталося загоряння на території нежитлової забудови. Ще одна пожежа на нежитловому об'єкті виникла на Оболоні.

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Невдовзі після оголошення тривоги в Києві пролунали вибухи. За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, після удару в одному з районів міста спалахнула пожежа. Офіційно причина вибухів наразі не підтверджена.

Про можливість потужного удару по столиці напередодні попереджав президент Володимир Зеленський, який заявляв про підготовку росіян до масованої атаки.

Загроза не обмежилася Києвом – про вибухи повідомили також мешканці Дніпра, а балістику ворог застосував і по Кривому Рогу. Крім того, Повітряні сили попередили про швидкісну ціль, яка прямує з Харківщини у бік Дніпра.

Повітряні сили попередили, що загроза застосування балістичного озброєння зберігається. Просимо громадян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги.

Також Повітряні сили попередили про ще одну швидкісну ціль – ракету, яка прямує у бік Кропивницького.

Моніторингові канали тим часом повідомляють, що в повітрі перебувають стратегічні бомбардувальники Росії: шість бортів Ту-95МС з аеродрому «Оленья» та три борти Ту-160 з аеродрому «Українка».

«Ворог бʼє по столиці балістикою. Загроза подальшої атаки триває. Перебувайте в укриттях!», - написав у своєму Telegram-каналі очільник столиці Віталій Кличко.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, Зеленський попереджав про можливий масований удар цієї ночі: за його словами, росіяни ще кілька діб тому почали готуватися до атаки, а її ймовірність саме цієї ночі є високою. Додамо, нині триває 1617-й день повномасштабної війни