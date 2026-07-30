Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Масована атака на Україну: ворог завдає ударів по кількох регіонах

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Масована атака на Україну: ворог завдає ударів по кількох регіонах
Про можливість потужного удару по столиці напередодні попереджав президент Володимир Зеленський
фото ілюстративне

У столиці пролунали вибухи, після удару виникла пожежа

У ніч на 30 липня в Україні оголосили масовану повітряну тривогу через загрозу застосування балістики – з 01:08 сирени пролунали в Києві, а невдовзі загроза поширилася на низку інших регіонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

КМВА закликала мешканців столиці негайно скористатися найближчими укриттями та залишатися там до завершення небезпеки, наголосивши, що ігнорувати сигнали тривоги не можна.

01:33 Оновлення 

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок падіння уламків у Святошинському районі сталося загоряння на території нежитлової забудови. Ще одна пожежа на нежитловому об'єкті виникла на Оболоні.

Інформація доповнюється...

Невдовзі після оголошення тривоги в Києві пролунали вибухи. За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, після удару в одному з районів міста спалахнула пожежа. Офіційно причина вибухів наразі не підтверджена.

Про можливість потужного удару по столиці напередодні попереджав президент Володимир Зеленський, який заявляв про підготовку росіян до масованої атаки.

Загроза не обмежилася Києвом – про вибухи повідомили також мешканці Дніпра, а балістику ворог застосував і по Кривому Рогу. Крім того, Повітряні сили попередили про швидкісну ціль, яка прямує з Харківщини у бік Дніпра.

Повітряні сили попередили, що загроза застосування балістичного озброєння зберігається. Просимо громадян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги.  

Також Повітряні сили попередили про ще одну швидкісну ціль – ракету, яка прямує у бік Кропивницького.

Моніторингові канали тим часом повідомляють, що в повітрі перебувають стратегічні бомбардувальники Росії: шість бортів Ту-95МС з аеродрому «Оленья» та три борти Ту-160 з аеродрому «Українка».

«Ворог бʼє по столиці балістикою. Загроза подальшої атаки триває. Перебувайте в укриттях!», - написав у своєму Telegram-каналі очільник столиці Віталій Кличко. 

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, Зеленський попереджав про можливий масований удар цієї ночі: за його словами, росіяни ще кілька діб тому почали готуватися до атаки, а її ймовірність саме цієї ночі є високою. Додамо, нині триває 1617-й день повномасштабної війни

Читайте також:

Теги: Кривий Ріг президент озброєння населення ворог росіяни ракетна атака укриття Київ Дніпро пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удар по Києву, вибухи в окупованому Криму: головне за ніч 2 липня
Удар по Києву, вибухи в окупованому Криму: головне за ніч 2 липня
2 липня, 05:31
Атака на Україну, вибухи в окупованих Маріуполі та Криму: головне за ніч 3 липня
Атака на Україну, вибухи в окупованих Маріуполі та Криму: головне за ніч 3 липня
3 липня, 05:26
4 липня США відзначають 250 років незалежності
День незалежності США: головні етапи українсько-американських відносин
4 липня, 15:00
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 липня, 01:44
Наслідки атаки безпілотниками у Валках Богодухівського району
Росія атакувала Харківщину: загинула жінка
10 липня, 01:20
Сталися пожежі у Деснянському та Святошинському районах
Атака на Київ: є загибла та постраждалі (оновлено)
8 липня, 08:27
Ворог завдав удару трьома керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі в Зарічному районі Сум
Росіяни вгатили КАБами по Сумах – четверо загиблих
11 липня, 15:32
Росіянка похизувалася цинічним «лайфхаком»
«Оренда» дитини з інвалідністю: росіяни вигадали, як заправлятися на АЗС без черги
11 липня, 14:59
Унаслідок атаки загинули дев’ятеро членів екіпажу та український лоцман
Біля Одеси після ракетного удару РФ затонуло іноземне судно: загинули дев’ятеро людей
26 липня, 21:51

Події в Україні

Масована атака на Україну: ворог завдає ударів по кількох регіонах
Масована атака на Україну: ворог завдає ударів по кількох регіонах
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Зеленський попередив про можливий масований удар цієї ночі
Зеленський попередив про можливий масований удар цієї ночі
191 бій за добу: лінія фронту станом на 29 липня 2026
191 бій за добу: лінія фронту станом на 29 липня 2026
Україна втратила винищувач F-16 під час бойового завдання
Україна втратила винищувач F-16 під час бойового завдання
Зеленський у Любліні, удари по РФ та нові призначення в Міноборони. Головне за 29 липня 2026
Зеленський у Любліні, удари по РФ та нові призначення в Міноборони. Головне за 29 липня 2026

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 липня 2026
144K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
136K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
91K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму

Новини

30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:00
ФСБ оголосила Павла Дурова у міжнародний розшук
Вчора, 09:35
29 липня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Кабмін погодив звільнення Альони Шкрум із Мінрозвитку
28 липня, 13:18
Monobank дозволив блокувати людей, які надсилають небажані перекази
28 липня, 12:35
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
28 липня, 11:55

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua