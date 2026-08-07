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Поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину у Кривому Розі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину у Кривому Розі
Пошкоджений автомобіль внаслідок стрілянини
фото: Національна поліція України

Внаслідок стрілянини 28-річний чоловік отримав поранення

У Кривому Розі правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в Центрально-Міському районі міста. Інцидент стався 6 серпня близько 17:00 на одній із вулиць. Про це пише «Главком» із посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

За даними слідчо-оперативної групи Криворізького районного управління поліції, між двома чоловіками виник конфлікт. Під час суперечки 27-річний фігурант здійснив декілька пострілів із травматичної зброї у напрямку автомобіля. Унаслідок цього було пошкоджено транспортний засіб, а 28-річний чоловік отримав поранення. Постраждалому надали необхідну медичну допомогу.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство із застосуванням зброї).

Раніше у соціальних мережах поширилася інформація, що конфлікт міг виникнути між працівниками так званих кол-центрів. Водночас офіційного підтвердження цієї версії немає.

Як відомо, за процесуального керівництва Криворізької північної окружної прокуратури повідомлено про підозру 18-річному чоловіку, який у громадському транспорті стріляв по неповнолітній. 

«За даними слідства, 17 квітня ввечері підозрюваний, перебуваючи у громадському транспорті, на ґрунті словесного конфлікту дістав пневматичний пістолет та здійснив не менше чотирьох пострілів у свою знайому. 16-річна потерпіла отримала поранення в область тулуба та обличчя. Одне з ушкоджень – проникаюче поранення ока. Дівчина наразі перебуває у медичному закладі», – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, 19 квітня у Кривому Розі поліція затримала 18-річного хлопця, який поцілив у дівчину з пневматичного пістолета. У результаті стрілянини 16-річна потерпіла отримала травму ока, її госпіталізували.

Теги: кримінал Кривий Ріг Дніпропетровщина стрілянина

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