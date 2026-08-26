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Російський дрон вбив двох шахтарів, які поверталися додому після зміни

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Російський дрон вбив двох шахтарів, які поверталися додому після зміни
Віталій Семенов та Ілля Русаненко загинули внаслідок російської атаки
фото: ДТЕК

Загиблі працювали на шахтах ДТЕК на Дніпропетровщині

У ніч проти 26 серпня російський безпілотник атакував автомобіль із працівниками шахт ДТЕК у Дніпропетровській області. Унаслідок удару загинули двоє шахтарів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДТЕК.

Жертвами російської атаки стали 52-річний Віталій Семенов та 48-річний Ілля Русаненко. Чоловіки поверталися додому після робочої зміни.

Віталій Семенов працював гірником на допоміжних роботах. У нього залишилися батько, дружина та двоє дітей. Ілля Русаненко працював підземним електрослюсарем. У загиблого залишилися мати, дружина та двоє дітей.

У ДТЕК висловили співчуття рідним і близьким загиблих та назвали їхню смерть важкою втратою для колективу компанії.

Нагадаємо, 17 серпня російські війська масовано атакували безпілотниками одну із шахт ДТЕК у Дніпропетровській області. Тоді загинув працівник підприємства, ще один зазнав поранення, а інфраструктура шахти була суттєво пошкоджена.

Раніше 1 лютого, російські окупанти вдарили безпілотниками по службовому автобусу з шахтарями ДТЕК на Дніпропетровщині. Працівники підприємства також поверталися додому після зміни. Спочатку повідомлялося про 12 загиблих, однак згодом кількість жертв зросла до 16. У ДТЕК наголошували, що удару було завдано по цивільному об'єкту, який не мав жодного стосунку до військової інфраструктури.

Військовий експерт Сергій Бескрестнов розповів, що перший російський дрон вибухнув біля автобуса, після чого люди почали виходити з нього та допомагати одне одному. Тоді оператор другого безпілотника спрямував його безпосередньо на людей. 

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Теги: шахта обстріл смерть автомобіль ДТЕК Дніпропетровщина безпілотник автобус дрон

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